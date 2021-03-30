美債息突破1.77厘　美匯重上93關　道期做好

美國10年期債券孳息率突破1.77厘，美匯指數重上93關，港匯見7.7738；離岸人民幣(CNH)報6.5793；美元兌日圓報110.24；歐元跌至1.1737；英鎊企1.3754。金價低見每安士1,695美元，3月12日以來首見失守1,700美元關。油價偏軟，布油報64.95美元，紐油處61.5美元。道指期貨上升77點。

●市後關注點

-17:00 歐元區3月消費者信心指數

-21:00 美國1月標普/Case-Shiller廿大城市樓價指數

-中國奧園料今年購地預算300億人幣。

-騰訊手遊《PUBG Mobile》去年全球總收入達51億美元。

-中通服︰暫無回A計劃，料今年資本開支平穩。

●內地稀土原料價格逼近十年高位，面臨兩大供應風險。

●美元升勢恐難持續，瑞銀：景氣復甦後將再度貶值。

●美國推離岸風電十年計劃，將建數千台風力發電機。

●字節跳動計劃IPO，估值達1.95萬億元。

●風險胃納改善，投資級和新興債市再錄資金淨流入。

●通脹將加劇？內地衛生紙企業醞釀加價潮...

●波音接獲西南航空100架737 MAX飛機訂單。

●菲律賓總統准私企自行進口疫苗，助經濟加快重啟。

●緬甸亂局，中國態度成國際制裁的關鍵...

●基金爆倉事件殃及銀行，業界虧損恐逾568億元。

-基金遭斬倉，美證交會急召華爾街銀行開會。

-老虎基金創辦人為基金爆倉事件主角護航。

●長賜號終於脫困，業界：仲有大把手尾跟！

●全球缺「芯」！傳現代汽車暫停蔚山第一工廠生產。

●增福利招攬人才！Volvo汽車予全球員工6個月帶薪育兒假。

●華僑永亨：季末倉位調整或令人民幣轉弱，6.6水平關鍵。

●疫下經營慘淡！亞洲航空去年全年狂蝕近百億元。

●香港家庭負債比率續升，金管局：未來一段時間維持較高水平。

●恒生：去年透過數碼渠道銷售保單數目增89%。