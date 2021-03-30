美債息突破1.77厘 美匯重上93關 道期做好
2021年03月30日 16:10
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美國10年期債券孳息率突破1.77厘，美匯指數重上93關，港匯見7.7738；離岸人民幣(CNH)報6.5793；美元兌日圓報110.24；歐元跌至1.1737；英鎊企1.3754。金價低見每安士1,695美元，3月12日以來首見失守1,700美元關。油價偏軟，布油報64.95美元，紐油處61.5美元。道指期貨上升77點。
●市後關注點
-17:00 歐元區3月消費者信心指數
-21:00 美國1月標普/Case-Shiller廿大城市樓價指數
●港股在期指結算日做好，恒生指數收報28,577點，升239點或0.84%；科技指數收報8,180點，升199點或2.5%。主板成交1,692億港元。科技股成升市火車頭，美團反彈4.7%，阿里巴巴升2.49%，小米集團升2.1%。地產股有買盤，九龍倉置業、新鴻基地產、新世界發展、及恒基地產升4%至5.89%。https://bit.ly/3fp94wI
-中國奧園料今年購地預算300億人幣。
-騰訊手遊《PUBG Mobile》去年全球總收入達51億美元。
-中通服︰暫無回A計劃，料今年資本開支平穩。
●滬綜指收升21點，創業板指漲1.3%。https://bit.ly/2QQ4nlr
●內地稀土原料價格逼近十年高位，面臨兩大供應風險。
●美元升勢恐難持續，瑞銀：景氣復甦後將再度貶值。
●美國推離岸風電十年計劃，將建數千台風力發電機。
●字節跳動計劃IPO，估值達1.95萬億元。
●風險胃納改善，投資級和新興債市再錄資金淨流入。
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●波音接獲西南航空100架737 MAX飛機訂單。
●菲律賓總統准私企自行進口疫苗，助經濟加快重啟。
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●基金爆倉事件殃及銀行，業界虧損恐逾568億元。
-基金遭斬倉，美證交會急召華爾街銀行開會。
-老虎基金創辦人為基金爆倉事件主角護航。
●長賜號終於脫困，業界：仲有大把手尾跟！
●全球缺「芯」！傳現代汽車暫停蔚山第一工廠生產。
●增福利招攬人才！Volvo汽車予全球員工6個月帶薪育兒假。
●華僑永亨：季末倉位調整或令人民幣轉弱，6.6水平關鍵。
●疫下經營慘淡！亞洲航空去年全年狂蝕近百億元。
●香港家庭負債比率續升，金管局：未來一段時間維持較高水平。
●恒生：去年透過數碼渠道銷售保單數目增89%。