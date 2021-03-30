【產經直播】港股期結日做好 好友可再下一城？
2021年03月30日 16:36
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港股在周二(30日)期指結算日顯著做好，最多升355點，高見28,694點，最終收報28,577點，升239點，成交1,692億元。港股期結日做好，好友能否再下一城？若大市要擺脫上落格局，現時有冇條件？
多間公司出業績，比亞迪股份(01211)上年多賺1.6倍至42億元人民幣，但股價都要跌，業績邊部分出問題？
京東健康(06618)去年虧損擴大至172億元人民幣，非國際財務報告準則升1.18倍，錄得7億元人民幣。股價績後反彈，最高見117元，仲可以上望幾多？
藍月亮(06993)去年純利升21%至13億港元，但業績無助帶動股價向上，反而繼續沉底，盤中愈跌愈有，創下上市新低，最低見11.76元。負面消息已反映？博反彈有冇So？
嗶哩嗶哩(09626)周一(29日)上市首日即破發，雖然股價周二最高曾見803.5元，但仍低於IPO定價808元。股份欠缺好消息，切勿多手撈貨？
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