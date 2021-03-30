【產經直播】港股期結日做好 好友可再下一城？

港股在周二(30日)期指結算日顯著做好，最多升355點，高見28,694點，最終收報28,577點，升239點，成交1,692億元。港股期結日做好，好友能否再下一城？若大市要擺脫上落格局，現時有冇條件？

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