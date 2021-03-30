中遠海運港口：續強化供應鏈　料今年資本開支4億美元

董事會主席馮波鳴補充，公司有自己的貨櫃公司，故有一定保證。加上中遠海運、東方海外兩間姊妹公司，存有產業協同效應，亦有利公司碼頭的吞吐量。

去年受新冠肺炎疫情影響，控股碼頭總吞吐量按年比下降11.1%。馮氏期望，至2025年，權益吞吐量達5,700萬箱，五年增長率達48%，或年均複合增長率為8.2%，營運單箱成本未來五年減少15%至20%，即每年平均減少3%至4%。

張達寧表示，隨着經濟活動恢復、中國的內雙循環策略，預期吞吐量需求增長快，會繼續把握全球增長機遇，進一步強化供應鏈，物色潛力項目，包括在中東、非洲、東南亞和南美洲，以完善全球碼頭布局。另外，將持續加強營運效率，包括從降低成、增加收入及透過總公司賦能着手。

至於埃及蘇彝士運河阻塞方面，他提到，這主要影響歐洲航線，並是偶然事件。公司的碼頭以全球布局，相關的影響十分輕微，而船或集中泊到歐洲港口，但公司於當地的碼頭業務量仍未飽和，可能會帶來機遇。

去年總資本開支3.45億美元，董事副總經理鄧黃君指出，今年預算約4億美元。另外，執行董事黃天祐指，有信心可維持四成的派息比率。