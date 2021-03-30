奧園健康尋求今年利潤至少增長50%

集團去年收購樂生活及北京博安，財務總監劉江濤指，樂生活去年9月併表後，料今年淨利潤較去年提升不低於3個百分點；北京博安今年1月份已經完成，會併入公司全年業績報表。他又指，公司向來毛利率指引為30%以上，完成收併購後，會透過組織變革等措施，把標的之毛利率逐年拉升到公司相等水平，有信心今年毛利率維持在往年水平。而收購標的利潤至少要達1,000萬元人民幣以上，正關注各種併購標的。