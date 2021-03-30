奧園健康尋求今年利潤至少增長50%
2021年03月30日 17:29
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奧園健康(03662)總裁鄭煒表示，集團未來會繼續尋找優質資產作併購或股權投資，以把現有的商管業務規模做大做強，同時把大健康業務與傳統商管業務結合。本年度利潤尋求至少50%的增長，還會力求更多。
集團去年收購樂生活及北京博安，財務總監劉江濤指，樂生活去年9月併表後，料今年淨利潤較去年提升不低於3個百分點；北京博安今年1月份已經完成，會併入公司全年業績報表。他又指，公司向來毛利率指引為30%以上，完成收併購後，會透過組織變革等措施，把標的之毛利率逐年拉升到公司相等水平，有信心今年毛利率維持在往年水平。而收購標的利潤至少要達1,000萬元人民幣以上，正關注各種併購標的。
早前奧園健康與母企中國奧園(03883)進行內部重組，主席兼非執行董事郭梓寧表示，透過整合地產及非地產板塊業務可提高決策效率及盈利能力。他又稱，奧園健康與地產板塊業務能互相補充，前者有助母企透過產業勾地，而中國奧園於城市更新方面，已簽訂相關協議的舊改項目有60多個，主要集中在大灣區。內地政府把康養、養老提升到國家戰略層面，部分如地方廣州政府，明確指定相關政策要在舊改項目導入康養產業項目，這有助集團大健康版塊發展。