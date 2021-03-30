小心美股大冧！學者警告：通脹升溫恐引爆資產泡沫

外國傳媒報道，美國東北大學戰略管理學教授Joseph M. Giglio警告，美國人可能很快將從資產泡沫中吸取教訓，通脹升溫的威脅恐刺破股市、樓市、虛擬貨幣等任何類型的資產泡沫。

他指出，歷史上發生過數次著名的資產泡沫，譬如1630年代荷蘭鬱金香泡沫，1720年代南海泡沫、密西西比泡沫，1920年代美股飆升，1990年代末期科網泡沫，2000年中期的美國房地產泡沫。

如今在房地產、虛擬貨幣、股市等個別市場上也可能存在資產泡沫，受惠於低利率環境，去年美國樓價上漲了10%以上；比特幣等虛擬貨幣的飆升，吸引了許多投資者關注；美股現在則掀起難以置信的「特殊目的收購公司」(SPAC)熱潮。

他表示，儘管面臨公共衛生和經濟危機，美股卻在去年創新高，在去年3月因疫情而觸底後一路上升，去年標指漲幅達68%，道指漲幅達7.25%，納指升幅達43.6%。觸發資產泡沫的其中一個典型條件，就是寬鬆信貸刺激了投機浪潮，使借貸方受益，而如今美國聯儲局主席鮑威爾仍持續貨幣和信貸的大規模擴張，美國人只能指望這些政策不是在耍戲。

他指出，美國10年期國債孳息率上升，表明投資者預期通脹升溫，債券市場顯然擔心，通脹將削弱購買力，迫使聯儲局加息，繼而可能刺破一些資產泡沫。