萬洲國際料豬價高位運行　下半年平過上半年

他提到，豬價高、供應少，導致去年中國屠宰量大幅下跌，而新冠肺炎疫情的影響相對輕微。價格高企主要受累去年下半年有同業為豬隻接種質素欠佳的疫苗，並感染非洲豬瘟，令供應變得緊張。

常務副總裁兼首席財務官郭麗軍預期，今年中國生豬出欄將有增長，雖然豬價回落，但仍在高位運行，令中國生豬價格與歐美等地存有差距，對進口肉業務有信心，正積極擴展美國進口肉品類，估計美國出口至中國的品類和數量亦會增加，有利集團擴大相關業務。去年各類進口肉近70萬噸，其中約七成來自美國。

他又指，集團將利用中國加工技術優勢，做好進口肉加工增值，並擴寬渠道及盈利能力。同時，正積極擴展美國進口肉品類，料美國往中國出口的品類和數量亦會增加。

集團旗下美國史密斯菲爾德食品公司(Smithfield)去年宣布進軍人造肉市場，郭麗軍指，行業正高速發展，而公司在美國亦已推出相關產品，將會推出不同的素食肉產品，並積極推廣。

馬相傑補充，目前有做素火腿、素漢堡等，而國際上素肉技術逐步成熟，集團亦會持續跟進及關注。

主席兼行政總裁萬隆表示，隨全球新冠肺炎疫情改善，預期需求及生產將逐步恢復正常，將持續推動產品結構調整、創新營銷、完善產業鏈等，將把握行業整合有利時機，推動企業規模擴張。