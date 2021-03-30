聯交所對中國宇天控股及7名董事作紀律行動

聯交所公布，對已除牌的中國宇天控股有限公司(前股份代號8230)和七名董事的紀律行動，包括該公司執行董事王雪梅及王進東、獨立非執行董事程波、獨立非執行董事王中華、前執行董事唐夕廣、前執行董事趙海波及前獨立非執行董事黃志偉。

聯交所認為，基於王雪梅、王進東、程波及王中華蓄意及/或持續不履行其於《GEM上市規則》下的責任，即使該公司未被取消上市資格，他們四人的留任亦會損害投資者利益。唐夕廣及趙海波蓄意及/或持續不履行其於《GEM上市規則》下的責任，若他們二人繼續留任該公司董事，亦會損害投資者利益。

該所指，該公司及其附屬公司向與兩名執行董事(王雪梅及王進東)有關連的人士授出兩筆免息且無任何抵押的貸款，分別多達300萬美元及750萬元人民幣，但沒有就該等貸款刊發公告或尋求股東批准。該公司表示該等貸款已全數償還，並提供文件以作證明。然而，在上市科就文件是否偽造一事作出查詢後，並沒有收到任何回覆。

儘管王雪梅及王進東存在利益衝突，他們仍在該等貸款中扮演積極的角色。其他董事批准了該等貸款，但沒有就該等貸款、利益衝突或上市規則合規事宜作出適當的考慮。