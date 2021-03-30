港金融體系依然穩健？家庭負債比率飆至90.2%

香港金融管理局發表半年度報告表示，家庭負債佔本地生產總值比率由去年上半年的85.2%，升至下半年的90.2%，預計家庭負債比率短期內或將維持高位。

金管局解釋，主要由於家庭負債增加及名義本地生產總值減少所致。值得注意的是，儘管經濟活動在經濟衰退期間會快速放緩，惟家庭債務一般不需短期內提早償還，故經濟下行期間家庭負債的調整，通常較本地生產總值的調整緩慢。

疫苗研發取得突破，使市場對全球經濟前景的樂觀情緒增強，惟金管局指，圍繞疫苗的分配及功效仍存在較大不確定因素，經濟復甦走勢仍極不明朗，繼續影響銀行業的貸款質素，加上全球低利率環境或將持續，不利銀行淨息差表現，銀行業盈利前景將充滿挑戰。

資金不斷流入本港市場，金管局透露，自去年6月底以來的8個月內，港元貨幣基礎增加20.8%。而今年1月底，大型新股集資活動帶動港元廣義貨幣(港元M3)上升。若撇除1月底新股集資活動的影響，港元存款溫和增長9.1%。雖然港元定期存款因低存款利率而錄得跌幅，惟被部分由投資需求帶動的活期及儲蓄存款的迅速增長全數抵銷。