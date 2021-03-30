中銀香港︰今年盈利呈現「快速回轉」存有挑戰

低息環境下，存、貸款市場競爭激烈，令銀行貸存息差收窄，去年中銀香港的淨息差收窄0.32個百分點，至1.27%，拖累淨利息收入按年大跌14.27%，至347.38億元，部分跌幅被平均生息資產增長所抵銷；淨服務費及佣金收入亦按年跌0.7%，至108.42億元。

財務總監隋洋表示，疫情使經濟處於下行軌道，銀行業面對低利率的挑戰，尤其去年香港銀行同業拆息(Hibor)及倫敦銀行同業拆息(Libor)大幅下降，使銀行淨息差受壓，目前水平與去年第四季相若，直言「利率不太會反彈至2020年的平均水平」，銀行會加大力度發展中間業務。

宏觀前景不確定性持續增加，該行審慎更新預期信用損失模型參數，引致淨撥備增加，去年減值準備淨撥備飆33.87%，至27.07億元。期內，不良貸款率0.27%，按年增0.04個百分點。

中銀去年派息比率為49.6%，隋洋指，銀行的資本水平充足，未來決定派息水平時會綜合考慮盈利能力、監管要求、股東回報等。去年經營環境具挑戰性下，該行仍增兵1.7%，至1.49萬人，副董事長兼總裁孫煜表示，今年亦不會有裁員計劃。