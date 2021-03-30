荃灣映日灣錄首宗二手　業主啃辣稅料損手離場

樓市再有啃稅蝕讓個案，荃灣映日灣錄首宗二手買賣，一個兩房辣招盤以920萬元售出，雖然單位一年半升值87.5萬元，但由於只持貨約一年半，扣除辣稅後虧損離場。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●堅尼地城泓都1座中層H室，實用面積651方呎，套三房間隔，享全海景，以1,530萬元易手，實用呎價23,502元，新買家屬於用家，原業主於2008年以740萬元買入，持貨13年帳面獲利790萬元，單位升值約107%。

●西區寶翠園1座高層F室，實用面積約1,244方呎，套三房連工人套房設計，望海景，原先叫價3,750萬元，經議價後減價50萬元或約1.3%，至近日以3,700萬元沽出，實用呎價約29,743元，屋苑3月至今累錄約7宗二手買賣，現時約有99個放盤，當中約53個連租約售，兩房單位入場價由1,680萬元起。

●灣仔美漢大廈中層N室，實用面積355方呎，兩房間隔，望樓景，以535萬元將單位易手，實用呎價15,070元，原業主於2003年11月以70萬元買入，持貨18年帳面獲利465萬元，單位升值6.6倍。

●灣仔尚翹峰2座中層E室，實用面積504方呎，兩房間隔，以1,098萬元連租約易手，實用呎價21,786元，新買家屬於投資客，單位現時以23,500元租出，租金回報約2.6厘。

●北角威景臺C座低層6室，實用面積700方呎，兩房間隔，獲區外換樓客以1,343萬元承接，實用呎價19,186元，原業主於2010年3月購入上述單位自住，當時作價675萬元，持貨11年至今沽售，帳面獲利668萬元。

●北角和富中心14座中層D室，實用面積733方呎，三房間隔，望街景，獲區外換樓客以1,276萬元承接，實用呎價17,408元，原業主於2003年11月以245萬元購入，持貨逾17年帳面獲利1,031萬元，單位期內升值4.2倍。

●筲箕灣ISLAND RESIDENCE中層G室，實用面積約543方呎，兩房間隔，有露台，外區租客一直希望轉租較新物業，故以月租21,300元承租單位，實用呎租約39.2元，業主於2016年9月以約951.8萬元購入，若以目前租金計，租金回報約2.7厘。

●柴灣杏花邨22座高層7室，實用面積713方呎，套三房間隔，望全海景，港島東區換樓用家見大單位放盤，盤源有限，故以約1,308萬元承接，實用呎價約18,345元，原業主於1996年11月以約585萬元購入，是次轉手帳面獲利約723萬元，升值約124%。

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九龍區

●將軍澳廣場1座中層H室，實用面積648方呎，套三房間隔，上周放盤，原開價1,100萬元，一口價减65萬元或近6%，獲區外買家以1,035萬元承接，實用呎價15,972元，原業主於2014年以683萬元購入上址自住，持貨7年至今易手，帳面獲利352萬元，單位期內升值約52%。

●將軍澳夾屋叠翠軒3月暫錄約6宗買賣，包括3座低層E室，三房間隔，實用面積約650方呎，已補價自由市場以約850萬元放盤近1年，獲區內客接洽，議價後減價約32萬元，以約818萬元成交，實用呎價約12,585元，新買家為區內換樓客，睇樓多次後拍板承接。

●將軍澳緻藍天2座左翼低層C室，實用面積約750方呎，套三房連儲物室間隔，望內園，近日以990萬元交吉沽出，實用呎價約13,200元，原業主於2015年4月以約628.2萬元一手買入，持貨至今6年，現轉手帳面獲利約361.8萬元，單位升值約58%，單位目前有租約，巧遇難得機會，可安排視察單位一次，新買家入屋後10分鐘便決定還價，並落實購入。

●牛頭角得寶花園D座中高層2室，實用面積282方呎，一房間隔，儘管單位「無睇樓」，吸引一直租樓之外區客承接，經過1星期洽談，最終以495萬元成交，實用呎價17,553元，原業主於2016年6月以337萬元購入，是次轉手帳面獲利158萬元，升值約47%。

●啟德天寰3座高層J室，兩房間隔，實用面積約439方呎，以18,000元放租約1個月後，獲外區客接洽，議價後減價約1,500元，以約16,500元租入，實用呎租約37.6元，新租客為單身客，睇樓1次後即決定承租。

●黃大仙現崇山5A座高層A室，實用面積約567方呎，兩房間隔，外望享獅子山景，日前以1,100萬元易主，實用呎價約19,400元，屋苑3月累錄得3宗二手買賣，現時約有10個放盤，最低入場費由1,050萬元起。

●何文田嘉景花園低層B室，實用面積830方呎，三房間隔，望內街景，最新以1,200萬元連車位成交，實用呎價14,458元，原業主於2008年4月以561萬元連車位購入上址，持貨13年帳面獲利639萬元，期內升值逾1.1倍。

●旺角居屋海富苑海寧閣低層5室，實用面積538方呎，兩房間隔，已補價自由市場成交價728萬元，實用呎價13,532元。原業主於2012年6月購入價360萬元，當時單位已補地價，持貨至今帳面獲利368萬元。

●奧運站一號銀海8座低層C室，實用面積約665方呎，套三房間隔，享海景，日前最終以1,550萬元易手，實用呎價約23,308元，原業主在2005年10月以約668.1萬元買入，持貨至今約16年，現轉手獲利約881.9萬元或約1.3倍。

●長沙灣喜薈3座高層A室，兩房間隔，實用面積約524方呎，以930萬元放盤3個月後，獲區內客接洽，議價後減價32萬元，以約898萬元成交，實用呎價約17,137元，新買家為換樓客，睇樓後拍板入市自用。

●長沙灣西九四小龍3月暫錄45宗買賣，創11個月新高，當中碧海藍天本月暫錄10宗成交，平均實用呎價18,361元，其中5座中層A室，實用面積581方呎，三房兩廳間隔，享內園景，最初以1,050萬元放售，現以1,033萬元沽出，實用呎價17,780元。

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新界區

●荃灣映日灣錄首宗二手買賣，屋苑2座中層G室，實用面積443方呎，兩房間隔，放盤約一個月，減價60萬元或約6.1%，以920萬元沽出，實用呎價20,767元。原業主於2019年8月以約832.5萬元購入單位，持貨只約一年半，帳面獲利雖獲利約87.5萬元，但由於須支付樓價10%的額外印花稅，故屬明賺實蝕個案。

●馬鞍山3月暫錄約206宗二手買賣，新港城居首位單月錄33宗買賣，同區海栢花園4座中層D室，兩房間隔，實用面積約389方呎，早前叫價約700萬元，吸引區內客洽商承接，議價後終以686萬元成交，實用呎價約17,635元。

●馬鞍山聽濤雅苑7座中層D室，實用面積516方呎，兩房間隔，日前以740萬元易手，實用呎價14,341元，原業主於2005年以222萬元購入單位，持貨16年，是次沽出帳面獲利518萬元，單位升值約2.3倍。

●沙田第一城9座高層E室，實用面積451方呎，三房間隔，議價後以780萬元易手，實用呎價17,295元，原業主則於2015年以560萬元購入，持貨6年帳面獲利220萬元，單位升值約39.3%。

●大圍名城3月暫錄約27宗買賣，較上月全月錄16宗成交大增，當中1座北翼低層A室，實用面積718平方呎，套三房間隔，以1,200萬元沽出，實用呎價16,713元，原業主則於2010年以674萬元購入單位，持貨11年，是次沽出單位帳面獲利約526萬元離場，單位升值約78%。

●大圍悅安樓低層單位，實用面積363方呎，連面積約971方呎平台，兩房連套房間隔，單位放盤15日，零議價售630萬元，實用呎價17,355元，原業主於2017年5月以590萬元購入上址，持貨近4年至今沽售，帳面獲利40萬元，單位期內升值近7%。

●沙田濱景花園5座中層E室，實用面積554方呎，三房間隔，以776萬元易手，實用呎價14,007元，原業主則於2009年以274萬元購入單位，持貨12年沽出，帳面獲利約502萬元離場，單位升值約183%。

●火炭區3月暫錄約50宗二手買賣，同期駿景園暫錄約11宗，包括11座中層G室，實用面積974方呎，套三房連工人套房間隔，議價後以1,385萬元易手，實用呎價14,220元，新買家為用家，原業主於2007年以575萬元購入，持貨14年，沽出單位帳面獲利約810萬元，物業期內升值約141%。

●大埔翡翠花園45座低層D室，實用面積1,110方呎，套三房間隔，連車位以1,300萬元易手，實用呎價11,712元，原業主於2013年2月以885萬元購入，持貨8年帳面獲利415萬元，單位升值約47%。

●粉嶺及上水區3月暫錄約140宗買賣，按月升約40%，粉嶺花都廣場4座中層D室，實用面積370方呎，兩房間隔，議價後以528萬元獲承接，實用呎價14,270元。原業主於2011年以205萬元購入單位，持貨約10年帳面獲利約323萬元，升值約1.6倍。

●元朗世宙5座中層F室，實用面積429方呎，兩房間隔，原叫價約700萬元放售，議價後以688萬元成交，實用呎價16,037元。資料顯示，原業主於2015年12月以約556.6萬元購入上址，是次轉手帳面獲利約131.4萬元，升值約23.6%。

●屯門新屯門中心6座中層F室，實用面積455方呎，兩房間隔，叫價580萬元，放盤約三星期，減價33萬元，以547萬元易手，實用呎價12,022元，買家為一對年輕夫婦，原業主則於2008年3月以121.8萬元買入單位，持貨13年帳面獲利425.2萬元。

●東涌本月累錄約116宗二手成交，連續5個月企穩百宗水平，其中映灣園佔32宗，包括10座低層E室，實用面積544方呎，兩房間隔，議價後以695萬元成交，實用呎價12,776元。原業主2012於2月以333.8萬元買入單位，單位至今升值1.1倍。