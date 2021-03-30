Archegos被斬倉！國際大行間的恩怨一觸即發

對沖基金Archegos被斬倉事件引發骨牌效應，瑞士信貸銀行的壓力愈來愈大，傳出潛在損失或高達70億美元(約546億港元)，遠超早前料蝕30億至40億美元。分析員估計，該行或擱置15億瑞郎(約124.8億港元)的股份回購計劃。

此外，繼野村預警面臨20億美元損失後，有傳另一家日資銀行三菱UFJ金融集團料蝕3億美元。據了解，高盛和摩根士丹利上周五快速沽貨，避免重大虧損；德意志銀行亦稱避過一劫；富國銀行周一出售大批ViacomCBS及跟誰學的股票，並向客戶表示已清倉完畢。

報道稱，華爾街上周中查覺或有基金爆煲。於是在上周五事件曝光前，全球數家最大型券商的代表曾與Archegos創辦人Bill Hwang召開緊急電話會議。有指該會議由瑞信推動，希望達成某程度的臨時方案，在不引發市場恐慌下有序清倉。惟上周四晚上，部分銀行向Archegos發出違約通知，將會沒收抵押品及可能出售持倉，圖減少損失。

據悉，銀行間短時間內就出現互相指摘，部分人懷疑瑞信未有完全履行禁售協議。及至上周五早上，高盛就計劃出售部分持倉，因而引起其他銀行不滿，外界亦注意大摩正進行大宗交易。惟有交易員透露，瑞信和野村上周五均不是主要賣家。

美國證交會(SEC)稱，自上周起已監察Archegos事態發展。Archegos發言人周一晚表示，所有方案都會討論，以尋求最好出路。老虎基金創辦人羅拔遜則為前愛將護航，稱是Hwang的粉絲，對事件感遺憾，又指他是好人，只是犯了可怕錯誤，若有機會，仍會選擇向他投資。此外，斬倉股之一的唯品會宣布回購5億美元股份。