4月新盤旺場！新界東2盤正面對撼　半山項目突發布樓書

新盤推售步伐又再加快，大批全新項目搶攻4月市場，樓盤分布港島、九龍及新界各區，新界東區兩盤更有機會正面對撼，其中一個位處半山的項目突擊發布樓書，正式披露單位面積及平面圖等資料加強軟銷。

●沙田瓏珀山樓書上網 最細920呎起

●恒地啟德項目料最快4月開售

發展商計劃次季大規模開盤。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民稱，公司部署第2季開售啟德沐泰街7號項目第1、2期，最快4月推出市場，而旗下另一啟德項目最快年底開售。

他表示，屯門帝御·星濤日前加推價單，本周四(4月1日)將發售92伙，當中90伙價單形式發售，折實平均呎價16,436港元，入場費由356.72萬元起。項目1至3期已累售1,471伙，套現逾70億元。配合項目鄰近大自然及單車徑等環境，日後會所考慮提供單車租賃服務。

他指，同系元朗尚悅·天城不足3周售出7座洋房，套現逾1.77億元。

●西貢133 PORTOFINO全新示範屋即日接受預約參觀

該洋房設私人電梯，地庫備有2個車位，地下客飯廳樓層高度為4.2米，其他房間則為3.2米，空間感充裕。客廳以花卉設計為主調，主人套房連接約66方呎露台，頂層為私人天台，可享西貢海景。

樓盤僅提供7間洋房，最近剛售出的2號屋，成交金額7,292.1萬港元，呎價28,198元。連同低密度分層單位，開盤至今累售11伙，套現逾3.5億元。

●觀塘凱滙第2期低層連平台戶呎售近2.4萬元

市區新盤特色戶有價有市。信和置業（00083）旗下快將入伙的觀塘凱滙第2期，剛售出第3座6樓K單位，實用面積569方呎，平台面積126方呎，成交價1,358.3萬元，呎價23,872元。項目兩期至今累積售出1,707個單位，套現約213億元。

●代理為安峯引入大利是優惠

利嘉閣為華懋集團旗下觀塘安峯，推出大利是優惠。由即日起至4月6日，首10名透過該行購入一房至三房單位的買家，可獲贈不同金額優惠，每名最高可達38,000元，優惠總值最高達38萬元，名額有限，先到先得。

●青衣明翹匯連沽兩伙高層三房戶 最高呎價近1.7萬

一手大單位承接力保持。佳明集團控股（01271）旗下青衣明翹匯，連環錄得兩宗高層三房連套房單位成交，其中第1A座30樓C室，實用面積577方呎，成交價976.3萬元，呎價16,920元。而1A座25樓C單位，實用面積相同，售價952.2萬元，呎價16,503元。