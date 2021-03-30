道指早段跌42點　Tesla險跌穿600美元

憧憬美國總統拜登透過大舉投資基建推動經濟，美國債息持續攀升，美股周二(30日)早段偏軟，道指自紀錄高位回吐42點，報33,129點，以科技股為主的納指續受壓，挫87點，至12,971點；標指跌12點，至3,958點。

盛寶銀行投資總監Steen Jakobsen表示，美債市場關心通脹的影響多過對沖基金Archegos爆煲，價格料繼續向下，相信拜登周三(31日)有關加強基建投資的演說或是債市進一步拋售的催化劑。

個股方面，捲入Archegos斬倉事件的媒體公司ViacomCBS股價反彈3.55%至46.61美元，Discovery股價亦升5.543%，至43.47美元。

憂慮市場競爭加劇，電動車生產商特斯拉(Tesla)股價險跌穿600美元，跌1.4%至602.74美元，市值自1月25日高位以來蒸發逾2,500億美元。

另外，「女股神」Cathie Wood領軍的Ark投資管理無懼新經濟股最近呈弱勢，周二推出2019年以來首隻交易所買賣基金(ETF)─ARK Space Exploration & Innovation(ARKX)。該ETF投資近40家專門從事太空探索、宇航科技及相關技術的企業，包括Trimble、Kratos及L3Harris等。