內地連鎖酒吧海倫司向聯交所遞交上市申請

中國酒吧海倫司國際、中國美妝品牌電商服務商悠可集團向聯交所遞交上市申請。

海倫司國際為中國內地最大型連鎖酒吧，截至3月22日有372家門店。截至去年底，同店銷售額1.46億元人民幣(下同)，按年減少0.64%，主要受新冠肺炎疫情，以及中國政府的防疫措施所拖累。中金為獨家保薦人。

去年利潤按年下滑11.45%至7,007.2萬元，若撇除一次性開支，經調整利潤達7,575.2萬元，按年跌4.27；收入8.17億元，按年上升44.81%。毛利率達78.4%，按年增加3.1個百分點。

集資所得將用於開設新酒吧；加強人才團隊建設；加強酒吧的基礎能力建設；提升品牌知名度，以及一般營運資金及一般企業用途。

悠可集團於2010年起為美妝品牌提供電商服務，並通過整合在美妝行業的廣泛社交營銷、全渠道網絡、技術平台、網絡及資源，建立一個品牌孵化平台，自2019年展開新興品牌孵化業務。

截至2020年12月31日，建立44個品牌合作夥伴，包括33個品牌賦能合作夥伴及11個孵化品牌合作夥伴。過去3年，促成及產生的商品交易額(GMV)從2018年的46億元(人民幣‧下同)，大幅增加2.56倍至2020年的163億元，2018年至20年復合年增長率88.5%。