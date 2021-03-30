小米正式宣布造車　雷軍︰我們虧得起

小米集團（01810）自去年下旬起屢次傳出造車消息，集團亦多次曾作否認傳聞。不過，「狼來了」終於成真，小米早前發公告稱，董事會正式批准智能電動汽車業務立項。小米董事長雷軍昨日表示，清楚進入汽車行業所需的投入及面對的風險，但小米有強大的現金儲備，更直言︰「我們虧得起。」

雷軍將會親自掛帥，兼任智能電動汽車業務的首席執行官。他在小米的產品發布會上表示，集團造車的項目始於董事會的建議，今年1月15日才開始調查研究。他聲稱自己「一開始非常抗拒」造車項目，因為擔心會分心。不過，很多小米的支持者「米粉們」均希望小米能夠推出電動車，在經歷多番研究及會議後最終亦下定決心。

他又表示︰「小米已經不是10年前的小米。」截止2020年底，集團手握1080億元現金，擁有過萬人的研發團隊，及全球最好的智態生態。他稱︰「若果不認真打一仗，實在有點愧對米粉的支持。」雷軍形容，這是他自己「人生中最後一次重大創業項目」，強調小米將以全資的方式進入行業，不會與其他公司組建合營。

然而，他始終未有透露造車業務的具體發展方向，以及是否會如市場預期般，由小米進行設計，並將汽車生產外判。