【產經評論】華加快自給自足　不戰而屈人之兵

美國經濟發展長期停滯，坐食老本，靠透支美元信用度日，面對來自中國崛起的競爭，只管打壓、圍堵，不思進取。反觀中國，敢於迎來美國科技脫鈎，積極備戰，在晶片及新興戰略產業上加快布局，務求全面提升自主研發能力，實現自給自足，配以「內循環」戰略，應對有度。從近次中美高層會面可見，中國不再給美國留面子，正正是向世界宣示定必認真打好這場仗，跨過這道坎！所謂「人貴自重」，若美國繼續驕橫跋扈目中無人，則人必自侮而後人侮之！

過去數十年，美國在基礎研發和科技領域上，確實是世界之首，如今全球兩大智能手機應用程式平台皆出自美企，就是例子。中國認識到軟實力的重要，自2015年就提出，積極推動製造業向中高端轉型，發展人工智能、物聯網、5G通訊、新能源汽車等新興產業，加上體制配合，幾年間成效不俗，招來美國敵視和打壓，施以重關稅和制裁，又推動科技脫鈎，以為能阻止中國，保住霸權。

可世界不停轉，時間不等人。中國14億人口要開飯，不可能因美國不悅而停下來、不幹活、不發展。二戰後和平至今已逾70年，過去世界經濟由歐美主導，皆因掌控了關鍵技術，獨享專利，他國被視為附庸，要等待小恩小惠。不過，隨着數碼經濟興起，世界進入新台階，各經濟體在新賽道上有顛覆式轉變，也成為中國擺脫歐美霸權，公平崛起的契機。

為應對美國科技圍堵，中國正運用獨特優勢，全方位提升創科自主研發能力，加快自研晶片，並乘着全球汽車重工業趨向新能源轉型，積極布局電動車產業。汽車是「消費之首」，中國是世界最大汽車市場，只要自給自足，必能令倚賴中國的歐盟頓失靠山，不戰而屈人之兵，屆時中國確實毋須再看美國臉色！若歐美再不積極自省，正視競爭，長年坐享的技術專利將不再管用，後果是失去市場份額，競爭力下降，產業枯竭，經濟深陷危機不能自拔。

事實上，美國沿用多年的制度正面臨嚴峻的內外挑戰，從前總統特朗普敗選後的一連串政局動盪，足見體制上的缺陷，難怪經濟長期原地踏步甚至空轉。反觀中國每事講求施政實效，腳踏實地發展經濟，精準與高效的市場運作正逐步拉近與美國的競爭距離。若美國繼續盲目抗華，而不盡快提升核心競爭力，對中國的各項制裁只會日漸變得沒用，則國運興衰，自有分曉，所謂聯盟抗華戰略，亦必不攻自破。