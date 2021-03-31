美容化妝業　消費「疫」轉

疫情下掀起在家工作趨勢，改變了人們的消費模式，女性平日「返工」毋須化妝，拖累全球化妝品需求。以往，口紅效應(Lipstick Effect)形容在經濟不景氣時，消費者不願花錢買貴價奢侈品，改為僅購買「入門級奢侈品」如唇膏。但疫情之下人人罩不離口，連唇膏都可以省下了。那麼化妝品的需求下跌了多少？

據研究機構最樂觀的估計，全球美容行業的收入去年下降了20至30%。行業收入當中，女性貢獻了約95%，而男性雖然所佔的份額不高，但出現上升趨勢，更多男士注重化妝及護膚，未來美容行業的市場規模有望進一步增加。

單在中國，化妝品行業今年的市場規模料達605.3億元人民幣，到2024年預計為928.5億元人民幣。雖然在疫情影響下，去年2月化妝品銷售額按年急跌八成，但到去年3月，數字僅按年下降20%，而且消費金額仍較其他非必需品類別，如鞋類和服裝更高，可見內地女性對化妝品的需求有一定韌性。

歐洲方面，則掀起一陣DIY美容護理的風氣，全因美容院因應疫情關門，同時，部分消費者面對失業，亦變得不太樂意購買美容服務，而選擇自己動手。電商平台Zalando指，自我護理和美容類別，包括蠟燭和香薰等家用產品去年發展迅速。而皮膚、指甲和護髮產品的銷售按年增3倍。

在美國，市場調查機構報告指出，去年4月首周疫情大規模爆發之初，剪髮器銷售額增長1.66倍，家用染髮套裝銷量則大增10倍之多。而在英國，名牌指甲油的網上銷售每周都有兩位數字的增長。DIY指甲護理蔚然成風，有市場人士戲稱，口紅效應在目前情況下應改為「指甲拋光效應」(起碼指甲在疫下還是能露出來)。