德勤辭任冠華國際核數師

冠華指，德勤於辭任函件中表示，於今年1月22日已取得證據，該公司兩間位於中國的附屬公司之尚未償還銀行借款合共9.46億元人民幣，而據公司所稱，當中部分可能並無計入先前已刊發的綜合財務報表內。

德勤又在函件中稱，於今年2月11日、26日及3月19日致公司的函件及與公司的多次會議，建議公司採取多項措施，共同構成對上述事宜的管治回應，但公司並無展示已取得任何有意義進展，特別是關於根據會計帳簿及紀錄，量化上述附屬公司未記錄的銀行借款金額；同時作出查詢，以確定是否可能有任何其他類似未記錄負債等。由於公司並無就上述事宜作出及時有力的管治回應，德勤辭任核數師。

冠華於公告中回應，指董事會及審核委員會一直持續獲取相關資料及文件，以確定有關該等借款的事實狀況，並與共同臨時清盤人審閱該等事宜及集團財務狀況。共同臨時清盤人已於公司位於內地廣東新會的生產設施展開實地工作，並多次向公司及相關附屬公司管理層要求資料；迄今為止，共同臨時清盤人取得集團若干營運及財務資料，並正確定及核實分別於去年3月31日及9月30日的未償還銀行借款。

該公司已獲共同臨時清盤人告知，將就附屬公司的財務資料進行獨立調查及法證會計審閱，及將向百慕達最高法院申請日期為今年2月12日法院命令的額外權力，以審閱公司、其聯繫人及附屬公司會計、審核事實的任何帳簿、文本、書信等文件。