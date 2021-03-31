東方日報B1：小米造智能車有私「芯」

【首期投資百億 雷軍話蝕得起】

雷軍將親自掛帥，兼任智能電動汽車業務首席執行官。他周二晚在小米發布會上指，造車項目始於董事會建議，在今年1月15日開始進行調查研究，雖然一直有傳聞湧現，但當時尚未做出決定。他聲稱自己對造車「一開始非常抗拒」，因憂慮會分心。不過，很多「米粉們」(小米的支持者)均希望小米能推出汽車，經歷多番研究及會議後，決定正式進軍汽車行業。

雷軍又說︰「小米已不是10年前的小米。」截至去年底，集團手握1,080億元的現金，擁有過萬人的研發團隊及全球最好的智能生態；並稱「若果不認真打一仗，實在有點愧對米粉的支持」，更形容這是自己「人生中最後一次重大創業項目」，又強調小米將以全資的方式進入行業，不會與其他公司組建合營。然而，他始終未有透露造車業務的具體發展方向，以及未來會選擇自建工廠或外判生產等市場關心的問題。

值得注意是，小米周二刊發公告前，外媒已率先披露相關消息。據報道引述消息稱，小米會將電動車的組裝外包給代工廠，但不計劃選擇老牌汽車廠商作為其合作夥伴。惟在投資金額方面，消息稱小米擬投入最多1,000億元人民幣，高於實際公布金額。

招商證券國際分析師陳永豪指，小米就造車計劃立項符合市場預測，可說是其「管理市場預期」的手法之一，10年投資100億美元「相對保守」，惟現階段而言，其業務發展方向、生產模式等尚是未知之數，難以推斷小米的造車業務對比其他競爭對手有何優劣。

國農證券董事總經理林家亨估計，小米不太可能自己建廠生產電動車，相信仍會以設計及開發為主，將生產外判。他表示，短期內造車的消息會對其股價「有少少提振作用」，但相信不會太明顯。中長線而言，他對小米的看法也不悲觀，因其距離今年高位35港元水平仍有一段距離，加上美國「黑名單」一事被叫停，仍存在利好因素。

巧合的是，手機組裝大廠鴻海亦有意從將版圖擴展至汽車，董事長劉揚偉周二表示，會在6月底之前決定在美國或墨西哥設立電動車廠，一個月做一萬輛電動車需約10億美元。現時製造電動車的兩大障礙是技術人員與電池原物料。

【內企自強謀變 抗擊美科技戰】

內地科技巨企小米集團正式進軍智能電動車業務，並於周二晚上的發布會上推出自研手機晶片，大有配合「內循環」國策自給自足之意。面對目前全球晶片荒惡化，中國能為迎接美國科技戰「買時間」，並已透過政治影響力推倒美資收購半導體設備。

該公司最新推出的自研晶片名為「澎湃C1」，乃集團首款圖像信號處理晶片，擔當手機影像的「大腦」，提升自動對焦、白平衡及自動曝光的性能。然而，它與系統晶片獨立，不像華為的「麒麟」或蘋果公司(Apple Inc.)的「A14」連中央處理器等圖像以外功能都集於一身。

無獨有偶，內地另一汽車智能化科技公司億咖通科技指，將透過與英國晶片設計商安謀中國(Arm China)的合資公司芯擎科技(Siengine)，提供7納米晶片產品，由台積電代工製造，目標明年底或2023年初開始提供新的晶片產品。

事實上，中國面對科技戰絕不退讓。美國頂級晶片製造設備供應商應用材料(Applied Materials)周二宣布，以35億美元(約273億港元)向私募基金KKR收購日本半導體設備商Kokusai Electric的交易案正式告吹，主因是中國監管當局未及時批准。

《世界是平的》作者佛里曼認為，中國敢於強硬回應美國，全因美國已放棄過去的成功秘訣，就是勇於創新！「中國製造2025」無疑是向美國發出挑戰信，並已着力人工智能、電動車、5G、機械人、智能農業等；相比之下，美國受困民主制度而原地踏步，甚至空轉。

蘇彝士運河貨輪擱淺事件也為中國在晶片研發上「買時間」。德國保險商安聯警告，今次塞船將重塑全球貨櫃供應鏈，影響將在接下來幾個月明顯浮現，甚至會加劇全球「缺芯」，因這些貨船裝運的貨物包括對汽車產業很重要的晶片。

此外，連家電廠也「缺芯」。著名電器品牌惠而浦透露，隨着晶片廠在3月的交貨量較該公司訂單大減約10%，產品產量難以滿足需求，坦言正面臨「完美風暴」。中國家電品牌老版(Robam)也因微控制器不足，須押後發布高階抽油煙機4個月，其市場總監葉丹芃指，大多數產品已針對智能居家需求而進行優化，故需要大量晶片。與小米有關的家電廠追覓(Dreame)亦因微處理器和快閃記憶體短缺而削減銷售預算。

●瑞薩復產需時 車廠「芯荒」蔓延

主力生產汽車晶片的日本半導體大廠瑞薩因火災而停工至今，車用晶片恐長期缺貨。面對車用晶片短缺激化，已使全球多家大型車廠投降，紛紛宣布停產，有指南韓現代汽車也受波及。

遭遇祝融之災的是位於茨城縣的12吋晶圓廠，是瑞薩生產車用晶片等產品的主力工廠。日媒報道，瑞薩原以為因火災受損而無法使用的設備只有11台，佔比僅2%；惟調查後發現，無法使用的機器達20台以上。

該廠原本預計約一個月後可以復工，目前由於影響比預計中大，完全復工恐需時3至4個月，勢導致車用晶片長期缺貨。

因事態嚴重，日本經濟產業大臣梶山弘志已請求台灣一家半導體製造商承接瑞薩部分訂單。

外媒分析，瑞薩本來就有部分訂單委託台積電代工，故台積電接手的可能性較大。梶山弘志亦稱，正與多家台灣設備製造商接洽，冀能加速取得半導體設備，助瑞薩快速重建。

事實上，「芯荒」已導致多家車廠相繼減產，最新傳出南韓車廠現代汽車(Hyundai)受缺芯影響，主力生產電動車的蔚山一號廠將停工一周。據韓媒報道，晶片短缺影響到該公司前攝影鏡頭與功率模組等零部件生產。有媒體亦指出，現代汽車一直維持相當數量的晶片庫存，在這波晶片短缺潮中，算是受衝擊較小的車廠。

業界估計，全球車用晶片短缺問題很有可能持續至今年第三季，特別是微控制器(MCU)產品，因需求有七成集中在台積電生產，導致供應延遲。目前MCU從落單到交貨需時26至38周，可謂幾乎連「仔都生埋」。MCU除車用外，同時廣泛應用於消費電子產品，令市場憂慮通脹潮驟至。再者，南韓雖然作為晶片出口大國，但其實該國的車用晶片有98%都要依賴海外，當地業界擔心停工潮陸續有來。

●長汽去年多賺19% 銷量增半成

長汽去年銷量規模連續5年突破百萬輛，帶動總收入高達1,033.07億元，創歷史新高，按年增長7.38%；毛利率亦提升0.38個百分點至17.21%，惟不派末期息。

集團表示，今年將會進一步推動更多新能源產品應市，同時亦會加速發展智能汽車業務，推出更多採用「檸檬混動 DHT」雙電機混聯混動技術的新車款，促進銷量及業績增長。

燃料電池動力領域方面，長汽擬基於全新推出的「檸檬平台」，據整車、系統、零部件及材料等不同層級的要求，完成車規級氫動力平台的開發。

產能布局方面，集團去年10月與荊門市政府就轉讓湖北荊門生產基地簽約，相關工廠現進行升級改造，預計今年內投入生產；江蘇泰州基地已於去年11月投產。此外，山東日照、浙江平湖項目也在穩步推進中；長汽業績前股價做好，周二收升5.23%。

東風集團指出，去年4月以來全力挽回疫情所造成的損失，目前經營穩步回升，銷量已經連續9個月增長。

由於東風A股發行上市相關工作正在推進，不派末期息，將視乎A股上市進程，在滿足相關監管要求下，適時作出利潤分配。東風股價周二收挫4.25%，報6.98港元，創逾一個月最大單日跌幅。

●韓企千億美元建半導體產業區

全球半導體大廠都設法加大產能，以緩解晶片供應短缺。南韓第二大記憶體晶片製造商SK海力士將在該國打造半導體產業區，預計今年第四季動工。台灣的晶圓代工龍頭台積電亦加快推進先進製程，市傳其3納米製程進展將快過預期，業界更指蘋果公司(Apple Inc.)已率先包下初期產能。

SK海力士已獲南韓政府核准，將斥資120萬億韓圜(約1,060億美元)建設半導體產業區，佔地415萬方米，可容納4座半導體製造廠。韓媒報道指出，約50多家半導體材料、零件和設備製造商及供應商將會進駐該產業區。完工後，整個園區每月產能預估可達80萬片，長遠有望緩解全球晶片缺貨問題。

南韓政府稱，晶片產業是南韓出口關鍵支柱，政府將全力解決潛在問題，以便今年動工。事實上，南韓半導體業協會預測，今年南韓晶片出口額將按年增一成，達1,093億美元，有望創歷來次佳表現。

所謂「肥水不流別人田」，不只是南韓政府想將半導體製造廠留在國內，當地民眾亦因擔憂半導體技術流入中國，因此發起聯署要求總統阻止早年由SK海力士分拆、已賣給美國私募基金的晶圓廠Magnachip再轉手給中國。雖然Magnachip在美掛牌，但員工及生產設施均在南韓。

同時，台積電的3納米製程有望加快投產，該製程原預計2022年推出，而今年下半年才進行風險性試產。惟市傳台積電3納米試產進度提前，目前已通知部分關鍵設備廠商作出相應供貨準備。業界料3納米正式量產初期每月產能約5.5萬片，2023年產能達10.5萬片。

至於Apple包下台積電3納米初期產能，擬用於生產新一代Mac筆記型電腦與iPad平板電腦將搭載的M系列自研晶片，將來亦會採用該3納米生產iPhone處理器。

●招商局港口憂缺櫃難題惡化

他續指，過去中國貨櫃出口至美洲，比例大約是出去3.5個，回來一個。副總理李玉彬認為，貨櫃短缺和港口擠塞均難在短時間內緩解，供應鏈會持續受影響，但新造船訂單正不斷增加，長遠仍有望會得到紓緩。

招商局港口去年全年盈利按年減少38.39%，至51.51億元，經常性溢利約41.58億元，減派末期息至每股51仙。該公司期內收入89.45億元，按年升0.52%，主要是海外地區收入升勢抵銷珠三角地區的跌幅。全年計，完成貨櫃吞吐量及散雜貨吞吐量一升一跌，後者按年跌8.6%。

中遠海運港口董事總經理張達宇表示，「缺櫃」對海運界有一定挑戰，難估算對港口擁擠情況的影響，但公司仍有信心能處理好。董事會主席馮波鳴補充，供應緊張是行業普遍現象，惟中遠海運系內有貨櫃廠，可優先保證系內公司供應，凸顯產業協同優勢，間接增加碼頭業務量。