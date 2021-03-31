美股道指收挫104點　大型科技股偏軟

美國國債孳息率升至去年1月高位，拖累大型科技股表現受壓，美股3大指數周二(30日)下挫。道指收報33,066點，跌104點或0.31%，自周一的收市新高回落；標指收報3,958點，跌12點或0.32%；納指收報13,045點，跌14點或0.11%。

在通過了2萬億美元的刺激計劃之後，美國拜登政府正加緊準備推出新的巨額開支計劃，並可能提高稅收。市場普遍擔心經濟增長步伐過快，從而刺激通脹率迅速攀升。

10年期美國國債孳息率續企1.7厘水平的14個月高位，周二曾飆至1.778厘，其後大致回穩於1.72厘。盛寶銀行投資總監Steen Jakobsen表示，美債市場關心通脹的影響多過對沖基金Archegos爆煲，價格料繼續向下，相信拜登周三(31日)有關加強基建投資的演說或是債市進一步拋售的催化劑。

另外，據報對沖基金Archegos爆倉後，據報周二美國證券交易委員會(SEC)和美國金融業監管局(FINRA)與華爾街銀行進行了談話。白宮新聞秘書Jen Psaki稱拜登政府正在關注局勢。

個股方面，捲入Archegos斬倉事件的媒體公司ViacomCBS股價反彈3.55%；Discovery股價亦升5.36%。

「女股神」Cathie Wood領軍的Ark投資管理無懼新經濟股最近呈弱勢，周二推出2019年以來首隻交易所買賣基金(ETF)─ARK Space Exploration & Innovation(ARKX)。該ETF投資近40家專門從事太空探索、宇航科技及相關技術的企業，包括Trimble、Kratos及L3Harris等。ARKX價格周二收報20.28美元。

大型科技股普遍偏軟，蘋果公司收跌1.23%；亞馬遜跌0.66%；Facebook則跌近1%。