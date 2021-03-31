宏安成立合資企業　收購屯門天生樓舖位

完成後，合資公司之權益現由宏安地產合資企業夥伴擁有50%及由合資企業夥伴擁有50%，而合資公司不再為宏安地產之附屬，合資集團之各成員公司將視為宏安地產之共同控制實體，且其帳目將不再與宏安集團或宏安地產集團之帳目綜合入帳。

合資公司之間接全資附屬斥資3億港元收購位於屯門鄉事會路88號天生樓地下及1樓之11個舖位及若干升降機、升降機大堂以及樓梯。該物業之總樓面面積為13,858平方呎，目前構成該物業之部分舖位已經租出。

集團認為，收購事項則有助其開發資產管理業務、加強及擴大投資組合，並為宏安帶來額外穩定租金收入。該物業將作進一步翻新，以優化租戶結構及租金收入，並有望拓寬其前景，從而增加未來租金價值，提升該物業的未來資本增值。