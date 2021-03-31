熊俊傑：美匯指數93.40見阻力

德國周一(3月29日)單日新增確診肺炎個案接近1萬宗，較一周前多了2,000多宗。總理默克爾公開批評一些地方政府在防疫工作未如理想，要求各州執行或加強已制定了的防疫措施。她暗示，各州如不立即採取果斷行動，使確診個案回落至人口的0.1%以下，聯邦政府便會由上而下領令採取行動，包括封城或宵禁。

相比英國已有超過一半的人口(即逾3,000萬人)接種了首劑疫苗，當中超過一成已完成第二劑接種。歐盟地區的疫情不跌反升，疫苗推廣工作不足，接種疫苗進度亦相當緩慢。英國周一起按照已公布的路線圖，再放寬更多防疫限制。戶外體育運動亦會恢復，婚禮容許最多6人出席。如果情況持續，新個案及死亡人數進一步回落，英國成為首個國家進入復甦期的機會甚高。

另一邊廂，美國總統拜登提出的1.9萬億美元經濟提振方案得到落實，每位合資格人士已拿取1,400美元的刺激經濟支票。預料當地消費將會在短期內受惠，銷售額及經濟景氣必然有所提升。聯儲局主席鮑威爾周二在眾議院稱，鑑於需求上升、供應鏈未充分復原，及去年及上月基數較低，該局預計通膨率將在本年上升。不過以目前情況下，這些因素對通膨的影響理應不會太大，也不會持續。他的言論有意淡化通脹所帶來的影響，尤其市場對於美國加息的預期。因此，聯儲局很大可能都不會在年內加息。

與此同時，根據安聯研究指出，1.9萬億美元當中 約有3,600億美元將用於進口，例如電腦、家用設備和服裝等。間接地，令中國在2021年的出口增加600億美元。而參考彭博經濟研究的估計，美國的需求每增加1%，便會為中國的經濟貢獻約0.08%的增長。

總括而言，預料美國在未來數月的經濟數據會更見亮麗，而中國及其他出口國都會受惠。然而，歐洲疫情發展及新興國家的金融穩健性亦不可忽視。

交易策略方面，早前提及賣澳元買日圓(即沽AUD/JPY)的部署，已觸及目標82.80，目前日圓偏弱，不宜入場買日圓。相反，另一交易部署，買美元賣歐元(即沽EUR/USD)，雖亦已到目標1.1840，惟可繼續看淡至1.1700。或考慮賣歐元買英鎊(即沽EUR/GBP)至0.8420，升穿0.86止蝕。注意美匯指數(DXY)於93.40有阻力。

艾德證券期貨高級副總裁 熊俊傑(此為一般市場評論，並非構成投資建議，投資者請自行負責。)