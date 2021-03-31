道指跌104點　金價續挫

●美匯指數升至93.29，港匯見7.7748；離岸人民幣(CNH)升上6.5723；美元兌日圓處110.32；歐元漲至1.1723；英鎊企1.3748。金價跌至每安士1,685美元。布油報64.03美元，紐油弱見60.37美元。比特幣上試5.9萬美元。道指期貨向好。

●外媒報道，美國總統拜登周二(30日)簽署了《2021年工資保障計劃(PPP)延長法案》，令美國政府的工資保障計劃將一直有效到2021年6月30日。

●紐約聯儲銀行行長威廉斯表示，隨着愈來愈多人接種新冠肺炎疫苗，加上美國家庭和企業從財政支持中受益，因此有理由對美國經濟感到樂觀。

●港股ADR指數全日靠穩，按比例計算，收報28,681點，升103點或0.36%。

●4月恒生指數夜期收報28,647點，升122點，高水70點，成交16,573張。

●紐約5月期油收報每桶60.55美元，跌1.01美元或1.64%；布蘭特5月期油收報每桶64.14美元，跌0.84美元或1.29%。

●紐約4月期金收報每安士1,683.9美元，跌28.3美元或1.7%，連續兩日下跌。

●國際貨幣基金組織(IMF)總裁格奧爾基耶娃(Kristalina Georgieva)周二(30日)表示，由於美國刺激政策及新冠肺炎疫苗取得進展，計劃上調今年至明年全球經濟增長預測。