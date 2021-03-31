香港經濟復甦將難以重現疫前高峰　此話何解？

經歷2019年的社會動盪和去年以來的新冠肺炎疫情，香港經濟可謂傷上加傷。雖然，如今香港已開始疫苗接種，經濟有望逐步重啟，但香港經濟要回復至疫前水平，難度極高，更有可能永難重逢疫前高峰，此話何解？

首先，過去兩年香港經濟歷經大災難，元氣大傷。社會動盪傷了「人和」是事實；而一場全球瘟疫，雖乃非戰之罪，但港府的表現，確實是有好多不合格的地方，並影響着港人生計。港人對港府管治的信心受挫，要多少歲月才能恢復，無從考究，但須要一段不短的時間，也許是可以肯定的，這亦會左右香港經濟的復甦步伐。

其次係，經過兩年前的社會動盪，兩地的關係起了明顯的變化。相信內地「有銀之士」，未來要出外旅行，「是非地」形象已深入人心的香港，該不會再是首選之地。香港的旅遊及零售業，難望再重演過去年十年的旺景。業界要自力更生，須要設法推動客戶群多元化，不要只管做內地旅客生意，宜將眼光擴闊至整個亞太地區，重建香港作為國際旅遊之都的形象，打造成與其他內地城市不一樣的區域旅遊中心，否則以為經濟重啟就能一切如舊甚至更好，實是妄想！

此外，這兩年中美關係惡化，香港夾在其中，日子實不好過，外資在考慮到地緣政治風險之下，對香港的取態亦似乎有變。雖然政府一直強調沒有走資、一切如舊，但從核心地區寫字樓租務，以及外資在亞太區的重點建設改道新加坡或直接進入內地市場等的趨勢，皆顯示情況與港府所講的有所出入。香港經濟要應對外部風險，未來得加強與珠三角地區經濟融合，這個經濟戰略的轉型，亦會令香港經濟難以重現昔日的獨當一面，取而代之是講求區域競合，若未能有效應對競爭，將有被邊緣化之虞。

所謂「世事如棋」，其實地球天天在轉，香港人都好難總是眷戀着昔日的日子，得面對現實，重新出發。經歷這兩年巨變，好多事情已無法回頭，亦有好多新的發展，等着港人去努力掌握。就如金融方面，當這麼多中資科技企業聚集港股上市，港股如何做好這個「場」，吸引更多國際資金參與？內地愈是要搞內循環，意味外部形勢愈吃緊，那香港這個境外融資平台，如何能發揮獨特優勢，在外循環上擔當積極的角色？

反正，趁金融一瓣產業尚有點可為，仍留在此地搵食的，得盡量把握，當區內經濟競爭差距逐步拉近，有心理準備，香港又會進入另一個不一樣的境界了…

東網產經專欄作者 帥哥