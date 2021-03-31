陳樂怡：美國債息升逾1.7厘 港股上升動力弱
2021年03月31日 08:30
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隔晚道指再創新高，加上A股向上，港股在期指結算日升239點至28,577點。國指升77點至11,020點。科指升199點至8,180點。大市成交額為1,693億元。醫療相關股做好，信達生物(01801)升6.0%，京東健康(06618)飆7.6%。本港地產股上揚，新鴻基地產(00016)升5.0%，新世界發展(00017)走高5.2%。
隨着疫情穩定，香港政府放寬社交距離措施，利好經濟復甦，本港經濟相關板塊將會受惠其中。其中，香港地產股估值仍有較大折讓，而且發展商將加快推盤節奏。個別領先發展商可售資源豐富、營運表現優良，投資物業租金收入穩定，關注新鴻基地產及新世界發展。另外，本地銀行股不單受惠復甦，同時十年期國債收益率反覆向上，利好銀行淨息差收入，中銀香港(02388)值得留意。
內地即將迎來清明假期。內地多間旅遊平台的數據顯示，民眾積極搶購清明及五一假期機票、火車票等，實行「補償式返鄉」，預訂量超越2019年同期，預計期間出遊人次可達1億。預期將會支持旅遊相關股份的短期表現。其中，內地領先旅遊平台同程藝龍(00780)去年第四季盈利勝預期，公司預期3月酒店及機票預訂量較19年同期增長80%及40%，反映本地遊恢復進度良好，可伺機部署。
展望港股後市，美國十年期國債收益率在亞洲交易時段升逾1.77厘水平，加上美匯續強，部分新興市場股債面臨資金外流壓力。而A股暫時仍然在現水平爭持，限制港股上升動力，預期恒指繼續上落市，20天線(28,815點)見阻力。
中石化(00386)預計2021年第一季度將實現160至180億元人民幣的淨利潤，較2020年同期的虧損明顯改善。即使與19年同期相比，21年第1季度的淨利潤仍增長10至24％。業績理想主要是由於煉化產品，市場業務以及化學業務均錄得強勁的銷量增長。由於中國經濟已經復甦，中石化的收入和利潤也將在2021年恢復正常水平。目前的估值為21財年預期市盈率8倍，股息率7%，有一定吸引力。建議收集，向上阻力位為4.70元，止蝕價3.8元。
凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡(筆者為註冊持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)