陳樂怡：美國債息升逾1.7厘　港股上升動力弱

展望港股後市，美國十年期國債收益率在亞洲交易時段升逾1.77厘水平，加上美匯續強，部分新興市場股債面臨資金外流壓力。而A股暫時仍然在現水平爭持，限制港股上升動力，預期恒指繼續上落市，20天線(28,815點)見阻力。

凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡(筆者為註冊持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)