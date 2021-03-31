港股回軟　萬洲急瀉12%　內房股回吐

港股仍未擺脫上落市格局，恒生指數早段升逾200點後掉頭回落，暫倒跌超過100點，於28,400點水平爭持。國企指數跌50點；科技指數靠穩，主板成交650億港元。

萬洲國際績後捱沽，股價大插12.3%，低見6.33元，暫維持11%跌幅，是表現最差藍籌。中銀香港同樣公布業績後見光死，股價跌4%。

科網股個別發展，落實發展電動車的小米集團升1.5%。獲女股神Cathie Wood納入旗下ARK太空探索基金的美團及京東集團再升1.7%及1.4%；不過預里巴巴回吐0.4%；騰訊則靠穩。

內房股回吐，藍籌股華潤置地跌3.8%；中國海外及龍湖集團跌2.1%及2%。中國恒大跌3%；世茂集團瀉8.4%；萬科企業跌6%。

【09:20】港股向上 友邦及騰訊撐市 小米踩油

港股在季結日開市做好，恒生指數升225點或0.79%，報28,802點；國企指數高開99點或0.9%，報11,120點；科技指數升103點或1.26%，報8,283點。

小米集團正式立項發展智能電動車，未來10年投資100億美元，股價開市升2.5%報26.35港元，是表現最佳藍籌。之前盛傳與小米合作的長城汽車飆近5%。另外，吉利汽車及比亞迪股份升2.2%及0.9%。被內地官媒評為「紙上造車」的恒大汽車跌0.6%。

其他大型科網股做好撐市，騰訊升1.4%報618元；阿里巴巴升1.1%報224元；美團升0.5%報295元。快手升3.1%；京東集團升2.2%。

金融股普遍向好，友邦保險及滙豐控股高開1.8%及1.1%；工、中、建三大內銀股升0.9%至1.7%；香港交易所升0.8%。中國平安逆市偏軟。