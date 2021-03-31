外資不用趕也多敗北離場　中國消費市場何解如此難為？

最近新疆棉花事件，官媒發動民眾抵制外國消費品牌，引發軒然大波。其實，這些年不少外資品牌都在憧憬十四億人口的中國市場商機下，投放大量資源欲在內地有番大作為，可最終不少都因為競爭激烈、不懂本土文化，業績下滑，門店不斷關，最終不用民眾趕走，都自行離場，到底是甚麼原因？

今次民眾抵制事件，雖然外資品牌備受針對，但至今未有一家屈服重新採購新疆棉花。外媒分析，近幾年內地經濟增長放緩，加上消費品牌數量太多，且相互抄襲的「A貨」氾濫，造成消費者審美疲乏，名為時尚卻專以迎合暢銷樣式為主，缺乏自主創新，要趕上消費者喜好的快速變化，實不容易。當新鮮感消失後，幾乎所有快時尚業績都呈現下滑，關店、清倉、打折的消息不絕於耳，包括ZARA、GAP、C&A、Superdry、H&M、Forever 21等快時尚品牌，都在內地上演「大敗退」。

此外，網購大行其道，消費者不少都透過網絡購買世界各地的大品牌，不用再到實體店。故見近年，不少外資品牌都改變策略，不再在內地主要城市大開分店，改為與內地網絡巨企合作，在網購平台開店，拓展網絡業務。

還有，近年疫情消費者未能外遊，都留在內地消費，不少本土消費品牌乘勢冒起，亦為外資品牌帶來更大的競爭，皆因本土大品牌更了解消費者口味。

是故，對於這些外資品牌而言，面對內地民眾抵制，即使改變主意用新疆棉花，都難以在內地市場幹出成績，故索性統一原來所屬地的政策取向，堅持原則，免得國際品牌受到傷害，損失只會更大。