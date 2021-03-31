中國「茶市」冠絕全球　何以國產茶企難發圍？

中國作為全球最大茶葉生產國及消費國，2019年市場銷售額就達到2,739.5億元人民幣(下同)、茶葉企業更逾6萬家，但內地茶企資本化始終難成形。

業界人士稱，現代飲茶的習慣已改變，如英國Lipton等知名茶葉品牌早已通過工業化、規模化及品牌化引領世界茶產業市場，但中國傳統茶企仍維持人工製茶模式營運，而傳統茶企的茶產品大多以原葉茶、茶粉等低附加值產品為主，除品牌塑造難、利潤不高，也難以實現工業化、標準化，讓傳統茶企沒有快速增長的商業模式；且產業鏈較長、管理欠缺規範，令行業外資本無心進入，傳統茶企難以進入資本市場。

從體量規模方面，中糧系全力支持國有控股茶企-中茶公司正部署上市，但經營數據仍面臨自產原材料比例不足10%，銷售市場佔有率等問題，相信較難成為行業「一哥」。

據統計，A股至今未有主營茶葉的上市公司，但港股及新三板均有，只是掛牌後並未引領大內地茶葉打造茶中「茅台股」，反而不少公司陷入虧損，如15間新三板茶企中，去年就有10間業績急挫。

有別於傳統茶企，近年國內部分新式茶飲品牌計劃上市，如「奈雪的茶」已正式向港交所提交招股書，或有望成為「新茶飲第一股」；早前亦有傳喜茶及蜜雪冰城等品牌擬準備上市。