富時羅素將納中國國債　料吸資千億美元

富時羅素指數公司昨(30日)宣布，從今年10月29日開始，富時世界政府債券指數(WGBI)將正式納入中國國債，並將在未來36個月內完成，完成後佔指數權重5.25%。外媒引述渣打銀行預計，中國國債被納入WGBI後的一年內，將獲1,300億美元至1,560億美元的被動資金流入。

目前，摩根大通全球新興市場多元化政府債券指數已將中國國債納入其主要指數。如今，富時羅素納入中國債券的全球三大主流債券指數，對於中國債市以及人民幣國際化有很大提振效果。

渣打銀行預計，到今年，外資對中國國債的淨購買量將從2020年的5,710億元人民幣(下同)上升到8,400億元，這將佔今年中國國債淨發行總量的31%，高於2020年的14%和2015年至2019年的均值16%。故至今年底，外資對中國國債的持有比例可能從去年底的9.1%上升到11.5至12%。今年國際投資者很可能成為中國國債的第二大買家，僅次於中國商業銀行。

對此，中國人民銀行副行長、國家外匯管理局局長潘功勝表示，中國經濟有著良好的增長前景，而隨着金融改革和市場開放的穩步推進，人民幣資產呈現出較強的韌性和一定的避險特徵，吸引力持續上升。

雖然3月全球債市現拋售潮，但中國國債整體基本維持穩定，10年期國債殖利率穩定在3.3%上下。內媒引述摩根資管亞洲首席市場策略師許長泰分析指，在近期美債遭拋售的背景下，人民幣債券的兩大優勢吸引國際投資者。首先，中國國債與美國國債的相關性相對較低；其次，人民幣債券的孳息率較高，為債券價格波動提供了一定緩衝。