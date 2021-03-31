【高盛推介】科網股反彈 資金兩邊部署
2021年03月31日 11:09
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高盛(亞洲)有限責任公司：科網股周三(31日)早段全線反彈。
觀察個股輪證資金流向，可見周二(30日)騰訊牛證獲小量資金流入，並見熊證獲資金轉向，錄得約2,350萬元資金流入，及見資金集中在640至650元收回價的產品。美團方面，則見熊證於周二獲資金轉向，錄得約1,140萬元資金流入，及集中在330至335元收回價的產品。阿里方面，亦見周二有小量資金繼續流入熊證。
投資者如看好騰訊，貼牛選擇可留意牛證(57697)，收回價600.18元，行使價597.38元，換股比率500，槓桿比率27.9倍，相近收回價貼牛中槓桿最高。
遠牛選擇可留意騰訊牛證(55304)，收回價570.18元，行使價567.38元，換股比率500，槓桿比率11.9倍，近43.8元收回距離遠牛。
投資者如看淡，貼熊選擇可留意騰訊熊證(57756)，收回價630元，行使價633元，換股比率500，槓桿比率29.3倍，相近收回價貼熊中槓桿最高。
並可留意屬近熊的騰訊熊證(52899)，收回價650元，行使價653元，換股比率500，槓桿比率14.8倍，相近收人價近熊中槓桿最高。
投資者如看好阿里，貼牛選擇可留意屬市場上最貼價、槓桿最高的阿里牛證(57737)，收回價220.18元，行使價218.18元，換股比率500，槓桿比率33.5倍，市場上最貼價、槓桿最高牛證。
並可留意屬近牛的新上市阿里牛證(59407)，收回價214.18元，行使價212.18元，換股比率500，槓桿比率17.3倍，新上市近牛。
投資者如看淡，可留意屬市場上最貼價、槓桿最高之一的阿里熊證(57766)，收回價230元，行使價232元，換股比率500，槓桿比率20.9倍，市場上最貼價、槓桿最高之一貼熊。
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