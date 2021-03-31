【高盛推介】科網股反彈　資金兩邊部署

高盛(亞洲)有限責任公司：科網股周三(31日)早段全線反彈。

觀察個股輪證資金流向，可見周二(30日)騰訊牛證獲小量資金流入，並見熊證獲資金轉向，錄得約2,350萬元資金流入，及見資金集中在640至650元收回價的產品。美團方面，則見熊證於周二獲資金轉向，錄得約1,140萬元資金流入，及集中在330至335元收回價的產品。阿里方面，亦見周二有小量資金繼續流入熊證。

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