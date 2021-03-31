美國政府發還能源公司寄放的1830萬桶原油

在去年新冠肺炎疫情爆發後不久，國際油價崩潰，西德州中級原油期貨甚至跌到負數，美國能源部遂為能源公司提供儲存原油的服務。能源部發言人昨日(30日)表示，已將1,830萬桶原油全數歸還給9家公司。

報道指出，在經濟停轉、需求枯竭之後，美國能源部在去年4月2日宣布將為石油公司提供3,000萬桶的空間，暫時儲存在戰略石油儲備中，隨後雪佛龍、埃克森美孚Energy Transfer、Equinor、Mercuria Energy、MVP Holdings、Vitol、Atlantic Trading、Alon USA等9家公司總共寄放了2,300萬桶原油。

根據協議，暫放的原油將在3月31日前全部清除，因此除了作為租金的120萬桶、澳洲政府租賃協議買下的150萬桶原油，剩餘1830萬桶原油全數歸還。

石油去年此時交易價格為每桶20美元，而目前西德州中級原油已漲回每桶60美元以上。目前美國戰略石油儲備庫存為6.381億桶，能源部預計在國會指導出售1,000萬加侖汽油後，5月底儲量將為6.281億桶。