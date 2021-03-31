【瑞通推介】資金追小米好倉

2021年03月31日 11:38
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    （中新社圖片）
    瑞通認股證牛熊證銷售部：美國10年期國債孳息升穿1.77厘，創14個月新高，道指隔晚收報33,066點，跌104點或0.3%。
    恒指周二(30日)曾逼近28,700點，全日收報28,577點，升239點或0.8%，連升3日。周三(31日)早段曾升逾200點，一度升穿28,800點，惟欠缺承接力，其後倒跌。恒指好倉(牛證及認購權證)周二淨流出逾8,700萬港元，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾1.2億元，反映投資者預期後市再度回落。周二恒指牛證街貨重貨區為收回價27,000至27,099點，而熊證街貨重貨區為收回價28,900至28,999點。
    小米集團宣布，董事會批准智能電動汽車業務立項，由董事長雷軍親自掛帥，首期投資100億元人民幣，預計未來10年投資額100億美元。另外，小米發布自行研發的澎湃C1芯片以及多項新品，並宣布新小米LOGO。小米上日反覆上升，以近全日高位25.6元收市，升幅近2.2%，重返10天線水平。周三早段一度上揚逾5%，重上27元之上，其後升幅收窄至2%。周二有約3.8億元北水淨買入小米。輪證資金流方面，分別有逾480萬元和逾310萬元淨流入其好倉和淡倉。
    美國掛牌中概股跌勢有喘定迹像，阿里巴巴周二追落後，曾漲超過4%，升穿225元，全日維持近2.5%升幅，報221.6元，惟續處各移動平均線以下。阿里周三早段先升後回，暫守220元以上。上日有逾1,500萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾420萬元淨流入。
    香港短期有望恢復接種復必泰疫苗，市場憧憬本地經濟可重拾正軌，刺激本地地產股做好。新鴻基地產周二在成交配合下收漲5%於122元，收復20天線，連升3日累漲8.7%。另外，新地旗下沙田瓏珀山第一期周二公布樓書。新地周三早段跌約1%，回試120元水平。周二有近90萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾20萬元淨流入。
    瑞通相關認股證之選擇：
    小米價外、中短期購證(17243)，行使價33.93元，2021年7月到期，實際槓桿5.3倍。輕微價外、中短期沽證(17277)，行使價23.88元，2021年8月到期，實際槓桿4倍。
    阿里輕微價外、中短期購證(29646)，行使價253.888元，2021年7月到期，實際槓桿7.5倍。輕微價外、中短期沽證(28349)，行使價196.88元，2021年8月到期，實際槓桿5.3倍。
    新地輕微價外、長期購證(22841)，行使價130.08元，2021年12月到期，實際槓桿5.3倍。輕微價外、長期沽證(20226)，行使價110.88元，2021年12月到期，實際槓桿4倍。
    嗶哩輕微價外、中年期購證(17336)，行使價962.6元，2021年10月到期，實際槓桿3.4倍。輕微價外、中年期購證(17361)，行使價888.88元，2021年9月到期，實際槓桿3.4倍。
    瑞通相關牛熊證之選擇：
    恒指牛證(59386)，收回價28,000點，槓桿比率43.9倍。熊證(53971)，收回價29,090點，槓桿比率35.7倍。
    恒科牛證(57294)，收回價7,500元，槓桿比率8.5倍。熊證(69884)，收回價9,090元，槓桿比率7.9倍。
    全場最貼小米牛證(59331)，收回價25.33元，槓桿比率17.9倍。牛證(59299)，收回價24.33元，槓桿比率9.6倍。熊證(56688)，收回價29.38元，槓桿比率6.3倍。
    阿里牛證(52716)，收回價206.88元，槓桿比率11.5倍。熊證(50080)，收回價245.88元，槓桿比率7.5倍。
    新地牛證(69128)，收回價94.88元，槓桿比率4.1倍。
    免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。