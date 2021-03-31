【瑞通推介】資金追小米好倉

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國10年期國債孳息升穿1.77厘，創14個月新高，道指隔晚收報33,066點，跌104點或0.3%。

恒指周二(30日)曾逼近28,700點，全日收報28,577點，升239點或0.8%，連升3日。周三(31日)早段曾升逾200點，一度升穿28,800點，惟欠缺承接力，其後倒跌。恒指好倉(牛證及認購權證)周二淨流出逾8,700萬港元，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾1.2億元，反映投資者預期後市再度回落。周二恒指牛證街貨重貨區為收回價27,000至27,099點，而熊證街貨重貨區為收回價28,900至28,999點。

小米集團宣布，董事會批准智能電動汽車業務立項，由董事長雷軍親自掛帥，首期投資100億元人民幣，預計未來10年投資額100億美元。另外，小米發布自行研發的澎湃C1芯片以及多項新品，並宣布新小米LOGO。小米上日反覆上升，以近全日高位25.6元收市，升幅近2.2%，重返10天線水平。周三早段一度上揚逾5%，重上27元之上，其後升幅收窄至2%。周二有約3.8億元北水淨買入小米。輪證資金流方面，分別有逾480萬元和逾310萬元淨流入其好倉和淡倉。

美國掛牌中概股跌勢有喘定迹像，阿里巴巴周二追落後，曾漲超過4%，升穿225元，全日維持近2.5%升幅，報221.6元，惟續處各移動平均線以下。阿里周三早段先升後回，暫守220元以上。上日有逾1,500萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾420萬元淨流入。

香港短期有望恢復接種復必泰疫苗，市場憧憬本地經濟可重拾正軌，刺激本地地產股做好。新鴻基地產周二在成交配合下收漲5%於122元，收復20天線，連升3日累漲8.7%。另外，新地旗下沙田瓏珀山第一期周二公布樓書。新地周三早段跌約1%，回試120元水平。周二有近90萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾20萬元淨流入。

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