萬科：不同類型業務最終都會先後上市

總裁兼首席執行官祝九勝指出，過往幾年的地價佔樓價的比例明顯上升，將會於未來的結轉反映，故行業利潤率存在下降趨勢，惟相信房地產業的利潤率最終還會保持在社會平均水平。

去年底萬科剔除預收款後的資產負債率為70.4%，尚未達標，但淨負債率為18.1%，現金短債比為1.8倍，皆符合「三道紅線」的財務要求，處於「黃檔」。執行副總裁兼財務負責人韓惠華指，有信心首季回到「綠檔」，即全線達標。郁補充，萬科並非追求過低的淨負債率，只是保持資金彈性，而期末在手現金1,952億元人民幣(下同)。

郁表示，不同類型的業務最終都會先後上市，但要從整體集團的協同性來考慮發行問題，也不會以短期資本市場熱點來決定業務上市安排。

龍頭房企只餘萬科未分拆物業管理業務上市，定位為空間科技服務商的萬物雲，去年全口徑營業收入182.04億元，按年增長27.36%，當中55%及29%分別來自住宅物業服務及商業物業及設施服務。截至去年底，在管面積5.66億平方米，其中47%來自萬科意外項目。