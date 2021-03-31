萬科：不同類型業務最終都會先後上市
2021年03月31日 11:41
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郁亮(左二)、祝九勝(右二)及韓惠華(右一)。
內地龍頭房企萬科企業(02202)主席郁亮於發布會表示，內地經濟發展由高速增長轉向高質量發展的背景下，房地產行業理應完成從規模速度到質量效益發展的轉變，此趨勢過去幾年愈發明顯，而不論是對房企財務指標設下的「三道紅線」或者「集中供地」政策，源頭還是當局所強調的「房住不炒」，也反映行業已回歸實業屬性，意味行業回報要向社會平均水平靠攏，不能再靠土地升值或者金融槓桿賺錢。
總裁兼首席執行官祝九勝指出，過往幾年的地價佔樓價的比例明顯上升，將會於未來的結轉反映，故行業利潤率存在下降趨勢，惟相信房地產業的利潤率最終還會保持在社會平均水平。
去年底萬科剔除預收款後的資產負債率為70.4%，尚未達標，但淨負債率為18.1%，現金短債比為1.8倍，皆符合「三道紅線」的財務要求，處於「黃檔」。執行副總裁兼財務負責人韓惠華指，有信心首季回到「綠檔」，即全線達標。郁補充，萬科並非追求過低的淨負債率，只是保持資金彈性，而期末在手現金1,952億元人民幣(下同)。
郁表示，不同類型的業務最終都會先後上市，但要從整體集團的協同性來考慮發行問題，也不會以短期資本市場熱點來決定業務上市安排。
龍頭房企只餘萬科未分拆物業管理業務上市，定位為空間科技服務商的萬物雲，去年全口徑營業收入182.04億元，按年增長27.36%，當中55%及29%分別來自住宅物業服務及商業物業及設施服務。截至去年底，在管面積5.66億平方米，其中47%來自萬科意外項目。
萬科去年中同意注資陷入財困的房企泰禾集團(000732.SZ)，祝表示，如果事情能夠得到妥善解決，對他們的客戶、股東、金融機構都是好事，但好事難辦，目前進展仍不順利。萬科能否入股泰禾設有嚴格前提條件，包括後者要達成全面債務重組方案，強調「不會給自己添亂」，惟距離萬科入股仍有相當大的難度，而「解題的鑰匙」則在泰禾自身及債權人手上。泰禾問題要得到整體解決還需較長時間，不排除少數項目先行「解套」。