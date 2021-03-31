【高盛推介】美團反彈挑戰300元關 資金部署淡倉
2021年03月31日 12:01
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（中新社圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：美團周二(30日)發力反彈，收市升約4.7%，周三(31日)早段繼續上升，高開約1.3%後升幅擴大，高見304港元。
有券商指美團外賣及社區團購業務近期趨勢鞏固，及去年第4季外賣業務營運毛利率按季及按年均有所改善，及料今年會進一步改善。該行維持對美團「買入」投資評級，目標價420元。
觀察個股輪證資金流向，可見周二資金轉向部署淡倉，錄得約2,260萬元資金流入，為當日第三多金流入的相關資產，當中認沽證及熊證分別佔約1,130萬及1,140萬元。而周二流入熊證的資金則集中在330至335元收回價的產品。好倉方面，則見周二流入牛證的資金集中在265元以上收回價的產品。進而觀察港股通資金流向，亦見近日北水沽出美團，當中周一(29日)及周二共錄得約9億元資金經港股通(滬)淨賣出。
投資者如看好，認購證方面的貼價選擇可留意年期約3個月的低街貨美團購證(26841)，行使價330.2元，2021年6月21日到期，實際槓桿6.1倍，貼價、低街貨。
價外選擇可留意年期約2個月的高槓桿美團購證(28690)，行使價360.2元，2021年5月20日到期，實際槓桿8.9倍，價外、高槓桿。
牛證方面可留意美團牛證(64625)，收回價273.38元，行使價270.38元，換股比率100，槓桿比率9.5倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
投資者如看淡，認沽證方面可留意屬短期的美團沽證(11647)，行使價273.68元，2021年4月22日到期，實際槓桿11.3倍，短期、高槓桿。
熊證方面的貼熊選擇可留意美團熊證(56127)，收回價320元，行使價323元，換股比率500，槓桿比率12倍，相近收回價貼牛中槓桿最高。
遠熊選擇可留意美團熊證(52847)，收回價340元，行使價343元，換股比率500，槓桿比率6.7倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
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