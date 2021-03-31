【高盛推介】美團反彈挑戰300元關　資金部署淡倉

高盛(亞洲)有限責任公司：美團周二(30日)發力反彈，收市升約4.7%，周三(31日)早段繼續上升，高開約1.3%後升幅擴大，高見304港元。

有券商指美團外賣及社區團購業務近期趨勢鞏固，及去年第4季外賣業務營運毛利率按季及按年均有所改善，及料今年會進一步改善。該行維持對美團「買入」投資評級，目標價420元。

觀察個股輪證資金流向，可見周二資金轉向部署淡倉，錄得約2,260萬元資金流入，為當日第三多金流入的相關資產，當中認沽證及熊證分別佔約1,130萬及1,140萬元。而周二流入熊證的資金則集中在330至335元收回價的產品。好倉方面，則見周二流入牛證的資金集中在265元以上收回價的產品。進而觀察港股通資金流向，亦見近日北水沽出美團，當中周一(29日)及周二共錄得約9億元資金經港股通(滬)淨賣出。

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