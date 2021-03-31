調查：港健康指標全球排名尾三　逾八成港人對財務狀況不感樂觀

信諾香港調查結果顯示，去年8至10月期間，香港整體健康指標為56.8，微升0.4，惟仍低於全球平均水平61.5。除台灣及南韓以外，亦為11個信諾環球市場地區中排名最低。

經濟財務問題為港人最大壓力來源，港人「經濟」健康指數由去年8月的49.8，微升至10月的49.9，當中僅13%受訪者對其財務狀況樂觀；擔心支付住屋開支的受訪者比例則由去年8月的11%，升至10月的14%，大部分受訪者對未來經濟環境及對其財務狀況的影響不抱期望。

香港是受訪地區中壓力較高的城市，90%受訪者表示自己有壓力，較南韓(96%)、台灣(92%)及阿聯酋(92%)低，但仍較全球平均84%為高。逾半受訪者認為「對未來感到疑惑」為主要壓力來源。

調查亦顯示，香港人對工作量及工作時間的滿意度減低，較少受訪者認為自己的工作量及工作時間合理，由8月的34%，降至10月的30%。同時認為能夠於工作及生活中取得平衡的受訪者由8月的42%，降至10月的39%。

調查每年探討大眾對整體健康的認知及關注，當中包括「個人健康」、「家庭」、「社交」、「經濟」及「工作」5大健康指標。在所有接受調查的地區中，香港健康指標名列較低，分別為個人健康54、社交57.1、家庭59.6、經濟49.9、及工作62.3。