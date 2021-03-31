長汽有信心今年銷量超過目標　不會因缺「芯」停產

他續指，公司內部已設下更具挑戰性的目標，但目前不便透露具體數字。

有關車用晶片供應短缺問題，他指出，目前整個行業皆面臨同樣問題，但公司與供應商有長期合作關係，相信晶片短缺不會對公司造成重大影響，不會因此暫停生產，亦相信公司亦可克服問題。他預料，缺「芯」情況將在今年第2至第3季度逐漸好轉。

至於海外市場方面，李氏指，位於俄羅斯的工廠在2019年已投產，現時產能正逐漸釋放，可生產車型不斷增加，有利當地的銷售。而中東及南美市場的銷售正恢復，去年海外付運量亦有較好增長。他特別提及，泰國新工場從去年11月至今持續進行生產線改造，預計在今年第2至第3季度可正式投產，首階段主要生產多功能旅行車(SUV)，未來亦會生產皮卡車，因這類產品在當地的需求較大。

不過，集團投資者關係總監鮑小丹坦言，內地已有多間車廠生產SUV，因此未來公司會加大投資轎車等其他領域。她又指，今年產品售價會有一定升幅。

她表示，今年有關新能源車的議題首次在政府工作報告中缺席，但在「碳中和」目標下，相信國家會繼續支持新能源發展。她預期新能源車的銷售佔比亦會繼續提升，認為2025年佔比達20%、2035年佔比50%的大方向較保守，相信實際發展速度會較上述目標更快。