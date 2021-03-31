郭明錤料舜宇下半年將供應Apple 7P鏡頭

郭強調，受惠成本優勢，舜宇供應的iPhone鏡頭出貨可望在未來3年內顯著增長，在舜宇的成本優勢下，玉晶光承受的壓力極大。

他又指，舜宇將在近期通過iPhone 13的7P廣角鏡頭訂單品質驗證，且iPhone 13 mini、13與13 Pro都是共用同一顆7P廣角鏡頭，故舜宇將取得最大需求訂單。他估計，舜宇最快自5月開始出貨。今年下半年的7P鏡頭訂單比重不高，但已對既有供應商帶來價格壓力，預估價格壓力自今年第四季開始至明年將更為顯著，玉晶光因良率低於大立光 (台股：3008)，受到來自競爭的價格壓力將明顯高出許多，儘管富智康退出Apple鏡頭供應鏈，但舜宇加入可望降低Apple鏡頭供應風險與成本。