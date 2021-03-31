郭明錤料舜宇下半年將供應Apple 7P鏡頭
2021年03月31日 13:24
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（Getty Images圖片）
天風國際證券分析師郭明錤今日(31日)最新發表的研究報告指出，舜宇光學(02382)可望通過蘋果公司(Apple Inc.)今年新款iPhone的7P鏡頭驗證，並取得訂單，最快下半年出貨，且舜宇的廣角鏡頭量產良率，將優於預期，甚至與玉晶光(台股：3406)相當。
郭強調，受惠成本優勢，舜宇供應的iPhone鏡頭出貨可望在未來3年內顯著增長，在舜宇的成本優勢下，玉晶光承受的壓力極大。
他又指，舜宇將在近期通過iPhone 13的7P廣角鏡頭訂單品質驗證，且iPhone 13 mini、13與13 Pro都是共用同一顆7P廣角鏡頭，故舜宇將取得最大需求訂單。他估計，舜宇最快自5月開始出貨。今年下半年的7P鏡頭訂單比重不高，但已對既有供應商帶來價格壓力，預估價格壓力自今年第四季開始至明年將更為顯著，玉晶光因良率低於大立光 (台股：3008)，受到來自競爭的價格壓力將明顯高出許多，儘管富智康退出Apple鏡頭供應鏈，但舜宇加入可望降低Apple鏡頭供應風險與成本。