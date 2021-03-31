傳Snap 5月發布新一代商用AR眼鏡

美國上市社群媒體Snap(美股：SNAP)昨(30日)宣布，將推出新一代 AR 智慧眼鏡，有別於過去消費者為主要客群，此款新AR智慧眼鏡將作為商用，以利開發人員在發布產品前可先呈現原型並加以設計。

外媒報道，Snap將於5月的年度開發者大會上宣布新一代AR眼鏡，此款眼鏡將以商用為主，有利產品開發人員在產品發布前直接調整與設計。

Snap在2017年發表第一代智慧眼鏡，儘管銷量不佳，但該公司仍未放棄AR市場，2019年再推出第三代AR眼鏡，搭配兩鏡頭提供3D影像。其執行長Evan Spiegel表示，AR世代即將來臨，不過此領域技術短時間仍不會成為市場主流。

除AR眼鏡外，據報Snap還考慮推出無人機。該公司無人機計劃已實施約4年，此前曾向中國新創Zero Zero Robotics投資2,000萬美元。

事實上，早前蘋果公司(Apple Inc.)亦傳出正在開發Apple Glass產品，可能推出一副 AR眼鏡以及混合實境穿戴裝置。天風證券分析師郭明錤曾表示，Apple的混合實境穿戴裝置將在明年年中面世，Apple Glass則將在2025年發布。