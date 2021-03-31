女股神Cathie Wood如何顛覆股神巴菲特的投資理論？

數碼新經濟投資時代降臨，近年基金ARK創辦人Cathie Wood的基金成績，成功挑戰上一代股神巴菲特，主要憑着掌握了新經濟下的全新遊戲規則！

作為全球規模最大的主動型ETF，ARK的投資成績亮麗，主要是Wood的投資邏輯與眾不同，專注投資破壞性創新，在市場波動時堅持投資理念，旗下ARK旗艦ETF一年以來上升160%，徹底將巴菲特巴郡的42%回報率比下去。

這位女股神創業的熱情來自於看好多項破壞性創新科技成熟，新技術將會跨界結合，取代舊的產業運作方式。她強調，現在不像2000年的科技泡沫，只有網絡技術，配套的環境並不成熟。華爾街分析師總是忽略科技連結的威力，沒有人研究這些顛覆性科技的市場價值，直到疫情造成封鎖，相關科技應用大躍進，股價一飛沖天，造就ARK耀眼的投資成績。

報道指出，她將五大創新平台、14項新技術掛在嘴邊。五大創新平台包括DNA定序、機械人技術、能源儲存、人工智能、區塊鏈等；14項技術則有深度學習、虛擬技術、電動車、自駕技術、癌症篩檢、細胞治療、基因科學、3D打印、雲端運算、大數據、比特幣、數碼錢包、無人機、航太等。

她認為這些技術及平台的結合，將創造跨界競爭的優勢，許多故步自封、不投資創新的傳統企業將被淘汰。惟她提醒，當創新平台運用「去中間化」的成本優勢，取代舊有產業，替換的速度將非常快，一半以上標普五百指數成分企業都將被取代。