亞馬遜雲端業務與英國創投企業合作　扶植太空新創企業

美國電商龍頭亞馬遜(美股：AMZN)旗下雲端業務--Amazon Web Services(AWS)昨(30日)宣布，將與英國創業投資公司Seraphim Capital合作，為扶植太空新劃過程，將由AWS裏的太空或科技領域的專家指導。

外媒引述AWS航太與衞星事業主管Clint Crosier表示，新創公司大膽的新實驗為航太產業提供了催化劑，期望參與計劃的新創公司可以得到扶植以及繼續成長。英國創投公司Seraphim Capital合夥人Rob Desborough則表示，希望吸引、挑選並扶植那些能解決全球最大難題的新創企業。

該計劃涵蓋的範圍不限於地球研究、機械電子、航太產業等，將會以創新程度、解決方案對企業的價值、AWS的應用性、團隊開發能力等方面，評估是否適用此計劃。

AWS鑑於太空產業對雲端技術的依賴與需求，去年成立航太與衞星事業，加速推動航太和衞星技術創新，Capella Space 是該部門的客戶之一，幫助其衞星雷達圖像管理。Capella Space 3月公布最近發射兩顆衞星的首次拍攝圖，在上周也提供了長榮貨輪卡蘇彝士運河的夜間高解析雷達圖。