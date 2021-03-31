基金爆倉事件續發酵　摩通警告全球銀行恐虧損780億元

由老虎基金管理前證券分析師Bill Hwang創辦的Archegos資本爆倉事件後，正面臨追繳保證金的風險，波及多家大行如瑞信、野村證券、高盛與摩根士丹利等。摩根大通警告，全球銀行業恐因此面臨高達100億美元(約780億港元)的交易損失。

摩通分析師指出，因Archegos大約5至8倍的高槓桿策略，料銀行業將面對大約50億至 100億美元的交易虧損。之前該行分析師料相關損失在25億至50億美元。

受Archegos爆倉事件影響，過去幾日ViacomCBS(VIAC-US)、Discovery(DISCA-US)以及幾隻中概股沽壓沉重，總拋售量超過300億美元。

目前與Archegos有接觸的銀行包括高盛、摩根士丹利、瑞銀、富國銀行、瑞信及野村，瑞信與野村為最大受害者，預計損失高達60億美元，佔全部銀行虧損一半以上。摩通分析師Kian Abouhossein稱，受事件影響，瑞信將不得不暫停今年的股票回購計劃。

至於高盛及摩根士丹利的「受傷」程度相對較小，高盛表示，該事件對銀行的財務影響可能不大。Wolfe Research經理預估，高盛與大摩第1季潛在損失可能近數億美元。

富國銀行表示，Archegos的爆險已消除，在平倉時亦沒有遭受任何損失。不過，摩通分析師認為，富國銀行可能面臨信譽風險，或因Archegos事件受監管機構更多的審查。

摩通分析師Vivek Juneja指出，每當任何一間銀行的風險管理表現大幅下滑時，對整個金融業經營都會不利。