新力控股：提前項目預售時間　加強銷售回款

他表示，「三條紅線」是中國政府過去收緊房地產行業的思路，以堅持「住房不炒」的方向，認為政策有利行業健康發展。

被問到22城市集中供地，董事長兼行政總裁張園林認為，政策大方向正確，對房企影響亦不大，對中小型房企更是機遇。由於集中供地的地較多，獲得的機會較大。

常務副總裁劉翔指出，公司會維持積極、靈活及多元化的取地策略，公開「招拍掛」佔50%，收併購佔30%，另20%來自產業類購、城木市更新等項目。

毛利率去年下跌5.2個百分點至24.4%。許解釋，以往利潤率較高的併購較多，而「招拍掛」因應行業狀況，有時會較低，現時已平衡獲取土地的渠道，日後毛利率可維持24%至25%水平。

張又指，集團會加強銷售回款，提高營運能力及現金流，未來5年會繼續在「大本營」江西、長三角、大灣區及中西部核心城市加強發展，因當地均是未來經濟增長強勁的地區，且人口多，自然對房地產有一定需求。

截至去年底，該公司的權益土地儲備面積約1,521萬平方米，足夠未來3年開發需求，可售權益貨值達約2,600億元人民幣。