報告：內地一線城市財富自由門檻為1900萬人民幣

胡潤研究院發布《2021胡潤財富自由門檻》報告，內地一線城市的入門級財富自由門檻為1,900萬元人民幣(下同)。同時，內地擁有600萬元資產的富裕家庭數量，首次突破500萬戶。

自由門檻分為入門級、中級、高級和國際級四個階段，並細分到內地一、二、三線三類城市，主要考慮常住房、金融投資和家庭稅後年收入。

一線城市入門級財富自由門檻1,900萬元，主要包括一套120平米的市區常住房、兩輛車、60萬元的家庭稅後年收入和800萬元的金融投資。中級財富自由門檻是6,500萬元，主要包括一套250平米的市區常住房、一套200平米的郊區第二住房、兩輛車、150萬元的家庭稅後年收入和1,200萬元的金融投資。高級財富自由門檻是1.9億元，主要包括一套400平米的市區常住房、一套300平米的郊區第二住房、四輛車、650萬元的家庭稅後年收入和6,500萬元的金融投資。

報告續指，二線和三線城市入門級財富自由門檻分別為1,200萬元和600萬元；中級財富自由門檻為4,100萬元和1,500萬元。高級財富自由門檻各為1.2億元和6,900萬元。國際級財富自由門檻3.5億元人民幣，相當於5,000萬美元。