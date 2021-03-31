港股3月最後交易日收跌199點 油價偏軟

美匯指數跌至93.13；港匯見7.7730；離岸人民幣(CNH)反覆處6.5633；美元兌日圓為110.58；歐元企1.1743；英鎊報1.3768。金價反覆低見每安士1,683美元。布油跌至64美元；紐油險守60美元。道指期貨偏軟。

-新股繼續「潛水」，百融雲及盈滙企業分別低收16%及41%。

-傳內地擬建新交易所，港交所股價尾市插水倒跌收場。

-小米落實投資過百億美元發展電動車，股價僅升0.5%。

-恒指公司推出兩項新指數，追蹤港股通股份表現。

-聯想控股去年多賺7%，末期息36分。

-萬科：不同類型業務最終都會先後上市。

●中國經濟：

-3月中國製造業PMI升至51.9，企業生產加快景氣回升。

-富時羅素將納中國國債，料吸資千億美元。

-報告：內地一線城市財富自由門檻為1,900萬人民幣。

-傳日立擬以96億美元收購美國軟件企業GlobalLogic。

-日本車企Lexus擬於2025年前推出10款電動車。

●南韓2月工業產出按月增長4.3%，創8個月最大升幅。

●新西蘭央行放寬銀行股息限制。

●戶戶送倫敦首日掛牌，較招股價潛水逾30%。

●Archegos資本爆倉事件：

-標普降瑞信評級展望至「負面」，基金爆倉累其股債被雙殺。

-基金爆倉事件續發酵，摩通警告全球銀行恐虧損780億元。

●傳吉利及富豪合營電動車廠Polestar擬今年上市。

●亞馬遜雲端業務與英國創投企業合作，扶植太空新創企業。

●BioNTech提升新冠疫苗產能，今年目標25億劑。

●傳印度凍結字節跳動銀行帳戶。

●美元兌日圓創1年新高，分析指年底或見113。

●人民幣中間價續企近4個月低位，兌每百港元報84.53。

●保險業監管局宣布，保費徵費率將於4月1日起調整至0.1%。

●壹傳媒股價又異動，曾飆28%，各界轟證監會調查遲遲冇進展。

●新盤消息：

西營盤尚瓏首批50伙，入場費688萬元。

沙田火炭新盤命名星凱·堤岸，料短期登場。

●調查：港健康指標全球排名尾三，逾80%港人對財務狀況不感樂觀。