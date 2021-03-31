港股3月最後交易日收跌199點 油價偏軟
2021年03月31日 16:35
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美匯指數跌至93.13；港匯見7.7730；離岸人民幣(CNH)反覆處6.5633；美元兌日圓為110.58；歐元企1.1743；英鎊報1.3768。金價反覆低見每安士1,683美元。布油跌至64美元；紐油險守60美元。道指期貨偏軟。
●港股於首季最後一個交易日走勢反覆，恒生指數全日收報28,378點，跌199點或0.69%。主板成交1,640.38億港元。全季累升1,147點，升幅收窄至4.2%；中信股份全季升34%，是表現最佳藍籌。科指跑輸大市，全季累跌242點，跌幅2.87%。https://bit.ly/3sDq5a5
-新股繼續「潛水」，百融雲及盈滙企業分別低收16%及41%。
-傳內地擬建新交易所，港交所股價尾市插水倒跌收場。
-小米落實投資過百億美元發展電動車，股價僅升0.5%。
-恒指公司推出兩項新指數，追蹤港股通股份表現。
-聯想控股去年多賺7%，末期息36分。
-萬科：不同類型業務最終都會先後上市。
●中國經濟：
-滬綜指收跌14點，外資淨賣出79億人民幣。https://bit.ly/39vjEyn
-3月中國製造業PMI升至51.9，企業生產加快景氣回升。
-富時羅素將納中國國債，料吸資千億美元。
-報告：內地一線城市財富自由門檻為1,900萬人民幣。
-外資不用趕也多敗北離場，中國消費市場何解如此難為？https://bit.ly/2PEHil4
●歐股3大指數衝高回落，H＆M績後偏軟。https://bit.ly/3rDCTw6
●日股收跌253點，澳股升0.6%。https://bit.ly/2O8yG5L
-傳日立擬以96億美元收購美國軟件企業GlobalLogic。
-日本車企Lexus擬於2025年前推出10款電動車。
●南韓2月工業產出按月增長4.3%，創8個月最大升幅。
●新西蘭央行放寬銀行股息限制。
●戶戶送倫敦首日掛牌，較招股價潛水逾30%。
●Archegos資本爆倉事件：
-標普降瑞信評級展望至「負面」，基金爆倉累其股債被雙殺。
-基金爆倉事件續發酵，摩通警告全球銀行恐虧損780億元。
●傳吉利及富豪合營電動車廠Polestar擬今年上市。
●亞馬遜雲端業務與英國創投企業合作，扶植太空新創企業。
●女股神Cathie Wood如何顛覆股神巴菲特的投資理論？https://bit.ly/3dm14Kj
●BioNTech提升新冠疫苗產能，今年目標25億劑。
●傳印度凍結字節跳動銀行帳戶。
●美元兌日圓創1年新高，分析指年底或見113。
●人民幣中間價續企近4個月低位，兌每百港元報84.53。
●保險業監管局宣布，保費徵費率將於4月1日起調整至0.1%。
●壹傳媒股價又異動，曾飆28%，各界轟證監會調查遲遲冇進展。
●新盤消息：
西營盤尚瓏首批50伙，入場費688萬元。
沙田火炭新盤命名星凱·堤岸，料短期登場。
●調查：港健康指標全球排名尾三，逾80%港人對財務狀況不感樂觀。