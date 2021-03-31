大鑊！全球航運大混亂　馬士基遠東運力挫三成

外國傳媒報道，長榮海運超大型貨櫃輪長賜輪(Ever Given)早前擱淺，雖然已順利脫困，但塞船效應正在發酵，被視為「貿易晴雨表」的貨櫃海運一哥馬士基(Maersk)對客戶發出通知，由於蘇彝士運河堵塞，導致馬士基遠東運力減少30%，必須先暫停承接新的短期貨運合約，另中遠紅海4月將史無前例停航。

馬士基指出，由於運河堵塞，導致馬士基船隊產生嚴重影響，目前馬士基有9艘船在蘇彝士運河等待通過，另外還有15艘船只安排繞道好望角，預計遲20天到港。

此次堵塞事件導致馬士基遠東運力減少30%，造成大量的倉位和空箱缺失，目前將暫停網上訂艙，已放艙的電商倉位將免費取消，等待進一步核算運費重新開放網上訂艙系統。

另外，中國最大航運企業，全球大型海洋運輸公司之一的中國遠洋也因蘇彝士運河堵塞影響，紅海4月將史無前例停航。紅海RES1線4月5、12、19日全都將停航，加上3月底已背箱的中轉貨需要清理，公司4月無法接受紅海新增定艇。

因大量停航，3月底4月初已背箱的貨物預計壓港2至5周不等，考慮到停航情況，4月1日至15日期間已定艙但未提箱的客戶，全都停止背箱。