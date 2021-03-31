著名機構警告：歐大量企業潛在「隱形破產」風險

外國傳媒報道，著名機構科法斯集團發布針對法國與歐元區企業財務狀況最新報告預警，歐洲有大量的「隱形破產」潛在炸彈，因政府的救市政策造成「隱形破產」被推遲，包括法國、德國、西班牙、意大利等國家，皆被點名有極大企業潛在「隱形破產」壓力，指許多公司倒閉只是時間問題。

其中，在法國有至少2.2萬家公司到2022年有倒閉風險，據科法斯估計，法國建築行業、零售業、製造業、商業服務行業、交通運輸業的「隱性破產」公司數量分別為8,600家、1,800家、1,500家、1,200家和800家。

在西班牙，科法斯指出，該國「隱性破產」公司數量約1,600家。當地去年第2季零售業淨利潤下跌逾兩成，但報告指出，假設西班牙政府官方沒有推出休假措施，下跌比重料可達七成，但旅遊業仍無力支撐，去年下半年破產比重按年飆達九成。另外，在意大利，科法斯估計有「隱形破產」壓力的公司數量約1,600家。

科法斯指出，研究發現，企業財務健康狀況預期惡化，但實際企業破產數量卻與企業財務健康惡化的數字有所差距，顯示許多企業存在隱形倒閉風險，但倒閉時間點因政府財政支持而被推遲。

根據研究，去年新冠肺炎蔓延，但歐洲主要經濟體的企業破產數量卻下滑，例如在德國，報告中估計「隱性破產」公司數量比2019年低21%，在疫情爆發初期，科法斯預計2020年德國破產率將上升9%，但最終卻下降了15%。