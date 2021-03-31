恒大：冀明年底「三道紅線」全部達標

恒大副主席兼總裁夏海鈞稱，有息負債於今年首季已下降425億元，至6,740億元，已超額完成季度降債目標，對完成全年目標充滿信心，並計劃用自有資金償還今年到期的所有境外債務。

夏續指，目標今年6月底淨負債比率降到100%以下，今年底現金短債比達1倍以上，並預計2022年底資產負債率降至70%以下，從而達到「三條紅線」轉綠。

他又稱，去年集團土地儲備面積下降到2.31億平方米，未來2年計劃年均下降1,500萬平方米，讓土地儲備總規模控制在2億平方米左右。

夏氏表示，對於國家的房地產管控非常贊成，行業要回歸平穩屬性，相信去年內地樓市銷售仍錄增長，乃因當局的「三道紅線」政策，迫使房企需加大銷售力度及回款速度。隨着行業負債率降低，樓價之後會趨於穩定，不再大起大落，而整體市場規模會維持於15萬億元。

截至去年底，恒大剔除預收款後的資產負債率為76.7%，淨負債率152.9%，現金餘額1,807億元。