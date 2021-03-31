恒大冀房車寶今年能具備上市條件

他在業績發布會上指，「房車寶」為「恒房通」全民經紀人平台所衍生，去年於全國併購接近5萬間門店，業務覆蓋229個城市，執業經紀人達38.7萬人，帶動去年銷售額1.2萬億元人民幣。

許表示，今年還會加大全國門店的併購步伐，而早前為「房車寶」引入163.5億元投資，是為了今年能夠在內地實現更大規模的併購，冀透過「房車寶」及門店覆蓋，今年銷售額突破2.2萬億元人民幣。

他直言，恒大以往對汽車的理解，基本上是從零開始，但本著「全世界汽車產業，為我所用」的理念，打造並實現恒大新能源汽車目標，目前「能夠併購的都併購了、能合作的都合作了」，新能源汽車是按照世界龍頭企業定位，希望打造中國民族品牌。恒大汽車計劃今年底、第4季試產，且於明年實現「大量交付」，目前正按照計劃推進。