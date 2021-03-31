港交所完善上市制度　中概股回流不局限創新產業

香港聯交所就完善海外發行人上市制度改革諮詣市場，該所建議簡化海外發行人來港上市制度，統一股東保障標準，確保所有投資者得到一致的保障，同時擴闊第二上市制度，容許經營傳統行業而沒有採用不同投票權(WVR)架構的海外上市的大中華公司申請上市，並給予雙重主要上市的發行人更大靈活性，可沿用既有的WVR架構及可變利益實體(VIE)架構。諮詢期至5月31日止。

根據建議，未來申請第二上市，且無採用WVR架構的中資概念股，將放寬至所有企業，不再規限於「創新產業公司」，惟WVR中概股仍要證明其屬「創新產業公司」。同時，上市時最低市值將由現時的400億元或，在最近一個財年收益至少10億元及市值100億元，降低至100億元，或具5個財年紀錄及市值至少30億元，惟在合資格交易所上市至少兩個財年的規定不變。

建議同時給予雙重主要上市的發行人更大靈活性，計劃來港作雙重主要上市的「獲豁免的大中華發行人」及「非大中華發行人」，將可保留既有的WVR及VIE架構，毋須為了完全符合聯交所的《上市規則》及指引而改變該等架構。不過，須在紐約證券交易所、納斯達克股票市場或倫敦證券交易所主市場，有至少兩個完整會計年度的良好監管合規紀錄，並符合適用於採用WVR的申請人的要求，即上市時的市值至少須達400億元；或上市時的市值至少達100億元而最近一個經審核會計年度的收益至少10億元。

香港交易所上市主管陳翊庭說，港交所將繼續推進香港交易所的戰略規劃，致力發展香港的資本市場，吸引區內以至全球大型企業來港作主要上市或第二上市，為其增長融資。

她又指，香港交易所在2018年進行的上市改革非常成功，令香港資本市場注入活力和更多元的選擇。港交所相信，這次提出簡化相關規定及優化上市制度的建議，將吸引更多希望從香港的高流動性金融市場受益的國際與中國內地公司，同時確保維持香港市場的質素和高水平的股東保障制度。