西南九龍項目最新期數假前開售　港島盤假後接力

新盤市場再度爆發大混戰，港島區全新項目公布首張價單，隨即展開收票，料復活節長假後開售。而西南九龍臨海項目的全新期數，率先落實於假期開售首批單位，搶閘成為第2季首個開售新盤。

●西營盤尚瓏首批50伙 入場費688萬元

首張價單售價最低單位為6樓D室，實用面積242方呎，折實售價688.1萬元，呎價28,434元。項目11個特色單位，將會以招標形式推出，並會率先安排推出30樓A室連平台單位。

另外，贈送「富豪薈」會籍及價值18萬至28萬元Regal Dollars。

富豪酒店執行董事范統表示，是次屬市價推盤，示範單位將於明日(4月1日)開放予公眾參觀，並於同日收票，預計復活節假期後發售，首批單位以折實價計，市值約5億元。

●中原：尚瓏定價克制 料可吸引分支家庭及換樓客

中原地產西半山首席營業董事李巍表示，尚瓏定價克制，較市場預期平，貼近同區新盤貨尾單位，預料市場反應踴躍，可吸引區內分支家庭及換樓客。

項目就近地鐵站，方便中上環上班族，預料落成後呎租可達80元或以上，租金回報可達3厘。

根據2020年按區議會分區劃分的人口及住戶統計資料報告書，中西區住戶收入中位數為18區中的第1位，區內買家購買力不容忽視，有信心項目快速被市場消化。

●沙田火炭新盤命名星凱·堤岸 料短期登場

多個大型新盤快將登場。中洲置業行政總裁陳志興表示，旗下沙田火炭項目正式命名為星凱·堤岸，提供1,335個單位，基座設約10萬方呎商場，項目總投資金額超過100億元。樓盤仍正待批預售樓花同意書，希望短期可取得，將隨即展開推盤。

中洲置業營銷策劃總監楊聰永稱，項目鄰近火炭港鐵站，單位間隔介乎開放式至四房，主打一至三房戶，當中一房單位實用面積約330至390方呎，佔整體約28%，而兩房面積約460至580方呎，佔約34%，三房面積則約670至950方呎，亦佔約28%，其他開放式、四房及特色戶只有約一成比例。

他透露，項目籌備工作已近完成，售價參考鐵路沿線項目做價，相信可吸納各區買家。根據條例，首批必須推出至少兩成共267伙，不排除會提供按揭安排。商場方面，已有不少商戶查詢，包括國際級幼稚園等。

●沙田瓏珀山最快下周開放示範單位

新地代理總經理胡致遠表示，沙田瓏珀山的樓書昨日（3月30日）已上網，並即日開始派發，今日率先公開第1期的物業模型，項目坐落於半山位置，住客會所配上落地玻璃幕牆，景觀開揚，可飽覽沙田城市景致。他透露，項目最快於復活節假後開放示範單位，是次將會提供四房雙套未經改動及裝修示範單位，並計劃於4月開售。

馬鞍山Silversands平台特色戶呎價2.42萬元創新高

同系亦處新界東區的大埔白石角逸瓏灣8，則售出1座18樓D室大戶，實用面積859方呎，成交價1,403.8萬元，呎價16,342元。

●泓山洋房4300萬元沽 呎價逾1.8萬

建灝地產旗下大埔泓山，剛以4,300萬元售出D號屋，實用面積2,374方呎，另附設私人泳池、1,366方呎花園、145方呎庭院及297方呎私家車庫，間隔四房三套設計，呎價約18,113元。

項目開售至今，已累售共12幢洋房，僅餘1幢待售，項目累積銷售金額逾5.1億元。

●恆大．睿峰部分兩房一口價999萬元推售

發展商積極促銷餘貨單位。長沙灣恆大．睿峰修訂價單，當中8個兩房開放式廚房單位，以「一口價」推出，該批單位實用面積介乎431至446方呎，採用建築期付款辦法計算每伙售價為999萬港元。

至於同系屯門恆大．珺瓏灣即將步入現樓階段，發展商亦修訂第2期的付款辦法，取消90天即供付款辦法，並引入印花稅折扣優惠，減幅為4%。最新最高折扣優惠可達17%。項目計劃下一季推出三房單位和洋房。

上逑兩盤至今累沽1,664個單位，套現逾89億元。

●代理為GRANDE MONACO引入家電禮券優惠促銷

會德豐地產常務董事黃光耀表示，啟德GRANDE MONACO將於星期日（4月4日）推售50個單位，當中37伙以價單形式銷售，13伙則屬招標發售。

該期推出以來已售約136伙，套現近18億元，而項目1期MONACO至今已售約344伙，套現約42億元，即兩期合共沽約480伙，金額逾60億元。

香港置業趁復活節推出全新置業賀禮，於4月2至6日期間，首8名經該行購買GRANDE MONACO指定三房及四房的買家，每位可獲贈價值5,000元家電禮券，總值共4萬元，名額有限。

●西南九龍維港滙III落實周日開售78伙 入場費666.88萬

發展商趁復活節長假啟動次季推盤搶客潮。由5大發展商合作的西南九龍維港滙III，剛發出首輪銷售安排，落實星期日(4月4日) 開售70伙，並以招標形式發售8伙。當中價單形式發售的單位，包括9個開放式、54個一房及7個兩房戶，實用面積由277至524方呎，折實平均呎價為25,771元，折實售價由666.88萬至 1,300.24萬元，折實呎價24,075至28,076元，折實市值約6.04億元。發展商將於開售當天中午12時截止接受認購登記，下午2時半起安排買家報到登記，並即場抽籤揀樓。

●馬頭角龍崗道34號全幢物業3,950萬元易手

據一手銷售資訊網資料，馬頭角龍崗道34號全幢物業，由地下至5樓所有單位以3,950萬元售出，於簽訂臨時買賣合約時，買家應支付賣家50萬元，作為臨時訂金及部分成交款項。

●恒地港島兩盤引入730天長成交期計劃吸客

現樓項目爭相引入長成交期計劃促銷。據一手銷售資訊網資料，恒基地產（00012）的鴨脷洲南津•迎岸及鰂魚涌君豪峰，剛上載更新價單，推出「換樓易」優惠計劃，成交期為730天，買家繳付合共樓價15%，即可以許可人身份提前入住。同時，物業成交前，買家可選擇由發展商安排之特惠備用按揭貸款。

●利奧坊‧凱岸周日推售20個單位

旺角利奧坊‧凱岸加推價單7號，提供45伙，折實售價543.06萬至1,261.26萬元，呎價27,014至32,391元。同時發出新銷售安排，推出20伙於周日 (4月4日) 發售，折實售價介乎681.12萬至1,261.26萬元，呎價由25,683至30,999元。項目至今累售419伙，套現近28億元。